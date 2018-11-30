МОК признал самбо олимпийским видом спорта

Как сообщает пресс-служба Международной федерации самбо, на заседании Исполнительного комитета МОК, которое состоялось в Токио, самбо временно признали олимпийским видом спорта.



Данное признание от Международного олимпийского комитета в ближайшем будущем позволит самбо войти в олимпийскую программу и получать ежегодное финансирование.



В России самбо признано национальным и приоритетным видом спорта. Это подарок от МОК на 80-летие самбо.