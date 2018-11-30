«Зенит» побеждает «Копенгаген» 1:0 и выходит в плей-офф Лиги Европы

В четверг, 29 ноября, «Зенит» на своем поле принял «Копенгаген» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Главный судья – Славко Винчич (Словения).

Первую атаку провели зенитовцы, пока питерские ведут позиционные атаки/ Подопечным Сергея Семака важно было сыграть осторожно, победа или нулевая ничья выведут "Зенит" в плей-офф. "Зенит" продолжает раскачивать оборону соперника, пока безуспешно. Пока достаточно равная идет игра.

Гости выдержали стартовый натиск и уже сами не стесняются ходить в атаку. Завязла борьба за мяч в центре поля, позиционные атаки командам пока не даются.

Высокий прессинг показывают датчане. Фланговыми и одинаково безрезультатными атаками обменялись команды, везде работает подстраховка.

Порядка 55 476 человек сегодня собралось на стадионе. Очень активны местные болельщики.

Отступил "Зенит", игра вязнет в центре поля без скоростей. Хозяева пока не хотят взвинчивать темп.Тотальное превосходство "Зенита" во владении мячом пока не выливается в опасные моменты у ворот "Копенгагена". В центре поля под прессингом контролируют мяч хозяева, гости нервничают и фолят.

Зенитовцы ищут подходы к воротам датчан, свободные зоны есть, но техника ключевой передачи мяча в штрафную не проходит

Игроки "Копенгагена" начинают паниковать, как только мяч оказывается у них. Куда-то спешат все время, что-то очень сложное придумывают. Какой-то хаос творится в оборонительных порядках датчан., но зенитовцы это не используют, пока ничего не получается Сергей Семак задумчив, очень сложно вскрыть оборону противника. Концовка первого тайма наполнена сумбурными действиями и суетой. 1-й тайм завершился.

Во-2 ом тайме «Зениту» необходимо прибавить в движении, пока очень медленно работают с мячом зенитовцы, поэтому продвинуться вперед не получается.Совсем неспешно начинают второй тайм игроки "Зенита". Команда из Дании даже пытается прессинговать защиту "сине-бело-голубых".

Допускают несколько ошибок у чужих ворот хозяева, но забрав мяч гости не стремятся в контратаку. с каждой минутой отвоевывают все больше пространства, "Копенгаген" старается отвечать своевременным прессингом.

На 59 мин затяжная атака, следует пас Кузяева на линию штрафной, откуда в касание пробил Мак, мяч коснулся защитника и залетел в ворота-1:0 повели зенитовцы.

Навалился "Копенгаген", но вышло в итоге не очень опасно, много ошибок в передачах мяча у зенитовцев Небольшое затишье у нас на поле, явно гости собираются с силами на решающий штурм.

Игра успокоилась, "Зенит" выполнит вбрасывание на своей половине поля.Череда замен окончательно сбила темп матча. И это на руку "Зениту".

Очень хорошо комбинируют игроки "Копенгагена". Пусть не каждая атака завершается опасным ударом, но все безукоризненно. Звучит финальный свисток, «Зенит» побеждает, набирает 11 очков и обеспечивает себе выход в плей-офф Лиги Европы