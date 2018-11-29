Фанат выбежал на поле и напал на Глушакова во время матча Лиги Европы

На 71-й минуте матча Лиги Европы "Спартак"-"Рапид" выбежавший на поле болельщик напал на капитана красно-белых Дениса Глушакова. За Дениса заступились партнеры по команде.

Стюарды вывели болельщика за пределы поля. К тому времени "Спартак" обыгрывал "Рапид" со счетом 1:0. Представители футбольного клуба пока никак не прокомментировали инцидент.

Игра закончилась 1:2 в пользу "Рапида".