Фанат выбежал на поле и напал на Глушакова во время матча Лиги Европы
29 ноября 2018, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]
На 71-й минуте матча Лиги Европы "Спартак"-"Рапид" выбежавший на поле болельщик напал на капитана красно-белых Дениса Глушакова. За Дениса заступились партнеры по команде.
Стюарды вывели болельщика за пределы поля. К тому времени "Спартак" обыгрывал "Рапид" со счетом 1:0. Представители футбольного клуба пока никак не прокомментировали инцидент.
Игра закончилась 1:2 в пользу "Рапида".