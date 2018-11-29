«Трактор» продолжает домашнюю серию

После четырехдневного перерыва на домашнем льду «Трактор» встречается с «Адмиралом» из Владивостока. Дальневосточная команда находится на нижней строчке турнирной таблицы конференции Восток. Соперники встречались 11 раз, из которых в семи матчах победу одержал «Трактор». Начало матча 19-00ч.

В первый день календарной зимы, 1 декабря «Трактор» принимает рижское «Динамо». Рижане в этом сезоне настроены серьезно и занимают восьмое место в западной конференции. В 20 очных встречах «Трактор» был сильнее в 15 играх. Перед началом матча под своды арены будет поднят стяг Николая Суханова. Николай Николаевич сделает символическое вбрасывание. Начало матча в 17-00 ч. Звездные гости из Челябинска - группа «Фонетика», которая всегда удивляет своего слушателя оригинальной и харизматичной подачей музыкального материала и креативными сценическими образами. Развлекательная программа будет изобиловать конкурсами, связанными с наступившей долгожданной зимой.

Напомним, что в декабре у «Трактора» две выездные серии по 3 и по 4 матча, перерыв на этап Евротура. Домашняя серия будет только в конце месяца – 26, 28 и 30 декабря. Болельщиков будут ждать праздничные матчи новогодние матчи и ретро-игра в День рождения клуба.

Суханов Николай Николаевич – мастер спорта СССР, нападающий, серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров U18 1977/1978. Родился в 24/01/1960. В «Тракторе»: 10 сезонов, 335 игр, 223 (125+108) -1980/1981-1983/1984, 1985/1986-1990/1991. Игровой номер: 14, 23 Школа/юниорская команда: «Восход» (тренер – Виктор Стариков), «Трактор» (тренер – Владимир Мурашов).