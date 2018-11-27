Путин вручил государственные награды Елисееву и Борисочкину

Президент Российской Федерации Владимир Путин за большой вклад в развитие и популяризацию самбо наградил орденом Александра Невского президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева и орденом почета старшего тренера сборной России по самбо Юрия Борисочкина.

Церемония вручения государственных наград Российской Федерации состоялась в Екатерининском зале Кремля.

«Не так давно отмечалось 80-летие официального признания самбо – единоборства, которое родилось именно в нашей стране и по-прежнему активно развивается, приобретает международное признание и новых поклонников. В этом есть немалая заслуга президента Всероссийской Федерации самбо Сергея Владимировича Елисеева и старшего тренера российской сборной по самбо Юрия Фёдоровича Борисочкина», – сказал президент.

Напомним, 16 ноября Владимир Путин подписал распоряжение «О мерах по поддержке и развитию самбо в Российской Федерации».

Газета "АН" искренне поздравляет друга редакции, Сергея Владимировича Елисеева, с заслуженной наградой.