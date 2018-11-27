ЦСКА терпит поражение от «Виктории» 1:2 и теряет надежду на еврокубки

После 3-недельного перерыва во вторник продолжится розыгрыш Лиги чемпионов в групповых турнирах 5-ого тура. Матч ЦСКА — "Виктория" состоялся 27 ноября на стадионе "Лужники" в Москве. Главный арбитр встречи представитель Нидерландов Данни Маккели.

ЦСКА начал игру первым номером, плотный прессинг со стороны чехов, средний темп, позиционные атаки армейцев завершаются забросами в штрафную. Скорее всего, "Викторию" ждет четвертое место и вылет с еврокубков, так как одолеть москвичей в гостях будет крайне сложно. Тем не менее, тренер чехов настраивает своих подопечных только на победу, поэтому не стоит так легко сбрасывать со счетом этот коллектив.

На стадионе присутствует около 50 000 болельщикова. На 9 мин в штрафной Виктории сносят Щенникова и арбитр назначает пенальти, исполнял Влашич и армейцы повели -1:0 : Как же уверенно Никола реализовал свой шанс. Как из пушки он выстрелил в левую от себя "девятку". Голкипер остался на месте. Вытащить такой выстрел было просто невозможно. Шикарное начало матча!

У "Виктории" и ЦСКА одинаковые виды на эту игру, будем реалисты эти коллективы проиграли Лигу Чемпионов, но они хотят попасть в плей-офф Лиги Европы, а это 1,5 млн евро и еврокубковый опыт.

У армейцев задача попроще - нужно либо выиграть, либо сыграть вничью. Виктории положение сложнее: либо выиграть, либо сыграть вничью, забив не менее двух голов. Получается, что командам сидеть у своих ворот нет никакого смысла, и мы не ошиблись в этом раскладе, идет зрелищная открытая схватка и быстрый гол - это то, что нужно было "армейцам" в этой встрече. Ждем еще одного гола. Нужен мяч Чалова, который поможет немного выдохнуть и поиграть в свое удовольствие.

Опасно играет Щенников, мог сейчас забивать второй мяч в этой встрече, но не повезло Георгию! Влашич из центра покатил в ходе атаки "армейцев" мяч на правый фланг, откуда выполнил передачу на дальнюю штангу Фернандес. Там замыкал атаку российского коллектива Щенников, но в цель он здесь не попал.

На 20 мин опасно играет Обляков, который поймал мяч на ногу и с разворота нанес мощнейший выстрел по центру чешской команды. Грушка себе уверенно проявил в воротах, сумев отбить снаряд перед собой. Далее на подстраховке успевает сыграть уже защитник. Угловой, тем не менее, для "армейцев". Первый в этой встрече. Красиво Влашич подкручивал мяч в дальний угол, ворвавшись справа в чужую штрафную. Нанес Никола удар в дальний угол, но в цель совсем немного не попал. Мяч просвистел на пару метров выше "девятки". Здорово проявляет себя армеец в первом тайме. Нужно только немного удачи.

Середина первого тайма у нас идет. Немного подутихли страсти на поле, но вот на стадионе фанаты поддерживают нашу команду, как надо. Ну, а ЦСКА сегодня нужна только победа и настрой у них решительный

Чехи ведут затяжную позиционную атаку, им не хватает динамики, скорости и в итоге пока ни одного удара по воротам, сейчас в сторону армейцев назначен штрафной удар, Прохазка пробил, Акинфеев отбил на угловой, после подачи мяч опять ушел на угловой это уже второй угловой, но все без результата. Арсенал технико-тактических приёмов не так велик у игроков Виктории и поэтому рисунок нападения чехов плохо просматривается

Ждем мы, конечно же, еще голов (или гола) в ворота "Виктории". Слишком много мы стали позволять сопернику. Лишь бы по такой игре не дрогнуть, нервно выглядят армейцы.

На 44 мин сносят игрока чехов, назначен пенальти, пробивал Прохазка, но Акинфеев угадал направление удара и спас ворота ЦСКА. 1-й тайм завершился преимуществом москвичей.

Во 2-ом тайме отыгрываться пошли чехи На 56 мин провалилась защитная линия армейцев и Прохазка замыкает передачу партнера , счет становится 1:1 М-да... Ну ничего, друзья, не расстраиваемся! Продолжаем переживать за "армейцев". Есть еще время у ЦСКА на то, чтобы забить второй гол и все-таки победить.

Чалов на себе протащил мяч по левому флангу, после чего неуклюже выдал пас в центр, где должен был замыкать атаку ЦСКА Обляков, однако каким-то мистическим образом Иван не попал по снаряду, позволив ему, не меняя траектории, вылететь из штрафной соперника. Неудачно в который раз мы разыгрываем угловой. Да и атака вторым темпом не приводит к толковому удару. Все меньше и меньше времени на победу...

На 81 мин после подачи углового у ворот армейцев Бистрович не успевает за Гейдой, который головой все же отправляет снаряд в сетку ворот Акинфеева., счет становится 1:2 в пользу Виктории. Ой, что творится-то, ребята...Обходит в связи с этим "Виктория" порка что ЦСКА в турнирной таблице, и крайне поникшими выглядят болельщики ЦСКА. А играть меньше десяти минут остается.Угловой ЦСКА зарабатывает, и Влашич крайне неудачно подает мяч в чужую штрафную со стандарта. Все просто и читаемо для "Виктории".

Звучит финальный свисток, и ЦСКА практически теряет все шансы на еврокубки.