В Наро-Фоминске тренер наказал ребенка ударом ноги в голову

Тренер спортивной секции по кудо в подмосковном Наро-Фоминске ударил ребенка ногой по голове, таким образом наказав мальчика за ошибку. По данному факту проводится доследственная проверка.

После поединка со сверстником воспитанник решил покинуть помещение, на что мужчина отреагировал очень грубо. Тренер подозвал к себе ученика и нанес ему сокрушительный удар.

По словам матери пострадавшего 9-летнего ребенка, после визита в больницу врачи констатировали, что мальчик отделался лишь синяком. Однако женщина уверена, что ее сына спас шлем.



