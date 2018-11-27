Женя Медведева рассказала об отношениях с Алиной Загитовой

Евгения Медведева и Алина Загитова до Олимпиады-2018 тренировалась в одной группе у Этери Тутберидзе.

После Игр Женя решилась на перемены в своей спортивной жизни. 19-летняя россиянка уехала из России и тренируется сейчас у канадского специалиста. Но выступает фигуристка за Россию. Легендарный фигурист призвал поддержать Женю Медведеву

Женя недавно неудачно выступила на Грин-при, не попала в финал. Алина откатала программы безупречно и вышла в финал.

Как у Жени, так и у Алины за это время появились свои фанаты. Они спорят между собой, кто лучше из фигуристок. Медведеву ругают за уход от Тутберидзе.

Женя дала большое интервью РИА Новости откровенно, о чем считала нужным, рассказала журналистам. Фигуристка рассказала и об отношениях с Алиной Загитовой. По словам Медведевой, у нее нет никаких проблем с Алину. Женя считает Загитову очень талантливой. Она поздравила Алину с успешным стартом в сезоне. "У меня с Алиной никакого конфликта не было. Никакой вражды не было", - уверяет Женя.

Медведева восхищена, как работала перед Олимпиадой Алина. "Она работала просто на износ. Я никогда не видела, чтобы на моих глазах кто-то работал так, как Алина. Это было сложное время, в которое было очень много работы, очень много сил, нервов и здоровья потрачено у нас обеих. И у нее, и у меня", - поделилась фигуристка.

"Я ее глубоко уважаю как спортсменку, потому что после такого трудного олимпийского сезона она продолжает держать свой статус, и это очень дорогого стоит", — подчеркнула Евгения Медведева.