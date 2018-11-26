Бразильская такса успешно отбила пенальти

В соцсетях набирает стремительную популярность ролик, случайно запечатлевший как такса, оказавшаяся на футбольном матче, отбивает мяч.



Забавный случай произошел на матче бразильских любительских команд во время пробития пенальти. Футболист послал мяч точно в угол ворот, голкипер уже был бессилен отбить его, однако на пути к голу встала такса, которая оказалась в нужном месте.



В итоге, ко всеобщему ликованию, мяч не попал в ворота. А такса стала героем дня.