«Зенит» одерживает убедительную победу над «Ростовом» со счетом 2:0

В 15-м туре чемпионата России «Зенит» принимал «Ростов». Матч прошел 25 ноября на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге. Главный арбитр матча Роман Галимов (Улан -Удэ).

«Зенит» в последнее время не может похвастаться стабильными результатами. В пяти последних поединках подопечные Сергея Семака одержали только две победы при одной ничьей и двух поражениях. При этом «Зенит» вылетел из Кубка России, уступив как раз «Ростову» со счетом 1:3. В предыдущем туре чемпионата России «Зенит» на выезде со счетом 0:2 проиграл ЦСКА Тем не менее, питерцы пока сохраняют достаточно комфортное преимущество в РПЛ. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав в четырнадцати турах 31 очко. Интересно, что «сине-бело-голубые» наряду с «Анжи» являются самой бескомпромиссной командой РПЛ — подопечные Семака пока лишь раз сыграли вничью. В последнее время «Зенит» испытывает проблемы в атаке. Больше одного мяча за игру команда в предыдущий раз забивала еще 25 октября, после чего в пяти поединках подряд забивала в лучшем случае по одному мячу. Отметим, что во время паузы на матчи сборных «сине-бело-голубые» провели товарищеский матч с «Шальке» и одержали победу со счетом 2:1.

«Ростов» в этом сезоне приучил своих болельщиков к тому, что выступает небольшими сериями из одинаковых результатов. Вот и в последних шести поединках подопечные Валерия Карпина сперва дважды проиграли, после чего одержали две победы, а затем дважды сыграли вничью. Перед тем, как игроки отправились в сборные, «Ростов» разошелся миром с «Краснодаром» (2:2), а затем поделил очки с «Динамо» (0:0). До этого ростовчане выбили из Кубка России «Зенит» (3:1). В турнирной таблице РПЛ «Ростов» после четырнадцати туров располагается на четвертой строчке. У команды в активе 23 очка, 14 забитых голов и 8 пропущенных.Ростовчане не так много забивают, но в то же время пропускают почти меньше всех — в РПЛ после четырнадцати матчей меньше пропущенных только у ЦСКА (7 голов). Интересно, что все шесть побед в чемпионате «Ростов» одержал, сохранив свои ворота сухими. Пять из шести побед были добыты со счетом 1:0.(по информации livesport.ru)

Игра началась атакой зенитовцев, достаточно плотно прессингуют команды Стадион в Санкт-Петербурге сегодня заполнен очень хорошо, болельщики "Зенита" сразу же начали активно поддерживать свою команду. Второй угловой подают питерцы, но до удара по воротам не дошло На 12 мин. в штрафную влетел Дриусси и нанес сокрушительный удар -1:0 повели зенитовцы,тоальное примущество на этих 14 мин.демонстрирует «Зенит»: неожиданным образом показал себя Дриусси!!! Анюков из аута вбросил мяч в штрафную площадь, Дзюба вновь не смог добраться до мяча, но его сбросил на Дриусси Эрнани, а Себастьян отличным ударом поразил угол ворот Песьякова.

Зенитовцы ведут позиционную атаку, много передают мяч, но войти в шрафную не получается, а контратаки ростовчан остры и опасны, они как бы взрываются вблизи штрафной Лунева, постепенно ростовчане выровнили игру и прессингуют по всему полю Зенитовцы стали проигрывать середину поля, дают ростовчанам подойти к штрафной и там нарушают правила, это приводит к потере качекства и давления на соперника. На 42 мин.Мевля из центра поля выполнил передачу в центр штрафной площади на Дзюбу, Артём выиграл борьбу за мяч у Вилюша и затем пробил по воротам, Песьяков успел сократить дистанцию и за счёт этого спасти свою команду. Ерохин из центра поля выполнил заброс в штрафную площадь "Ростова", Песьяков уверенно сыграл на выходе и перехватил мяч, а далее Михаил Вилков дал свисток на перерыв.

Пока "Зенит" на своём поле переигрывает "Ростов" 1:0, но в целом преимущество у питерского клуба довольно шаткое, это касается не только счёта, но и самой игры. Команде Сергея Семака во втором тайме нужно обязательно прибавлять, по счёту играть совершенно не нужно, а иначе всё же "Ростов" скорее всего сможет сравнять счёт в этом матче.

2-ой тайм начался атакой ростовчан, они захватили середину поля, питерцы близко прижимаются к своим воротам Будем надеяться, что "Ростов" сейчас сможет прибавить в атаке и тем самым заставит "Зенит" играть в более содержательный футбол, но мы помним, что всё же "Зенит" временами любит играть по счёту, а из-за этого потом у питерского клуба бывают проблемы. Юсупов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Зенита" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот. Такое впечатление, что зенитовцы играют на удержание счета, хотят выиграть на классе, только где он класс

На 63 мин отличился Ерохин, Кузяев выиграл борьбу за мяч на правом фланге у штрафной площади "Ростова", Дриусси выполнил точную передачу в центр штрафной площади, а Ерохин точным ударом в касание отправил мяч в угол ворот. .-2:0

Гулиев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Лунёв был на месте., очень часто игроки «Зенита» дают бить с близких и средних дистанций Гулиев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

На 81 мин. сносят зенитовца Мевля и игрок ростовчан получает за это вторую желтую и красную карточку и покидает поле.Паредес со стандарта пробил в ближний угол ворот, Песьяков в прыжке перевёл мяч на угловой

Звучит финальный свисток, «Зенит» убедительно побеждает, набирает 34 очка и укрепляет своё лидерство в турнирной таблице,а у "Ростова" остаются 23 очка.