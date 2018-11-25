«Краснодар» разгромил «Арсенал» со счетом 3:0

В воскресенье, 25 ноября, в матче 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своей арене принял тульский «Арсенал». Главным арбитром матча назначен москвич Сергей Карасев.

Краснодарская команда перед заключительным матчем первого круга расположилась на второй строке в турнирной таблице, набрав в 14 поединках 26 очков и отстают от первой позиции на пять баллов. «Быки» на данный момент имеют 5-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. В чемпионате в этот период они провели три поединка, в которых две игры выиграли и одну свели вничью. Сначала переиграли на выезде ЦСКА со счетом 2:1, затем в домашней встрече расписали мировую с «Ростовом» (2:2) и в минувшем туре разгромили на своей территории «Енисей» — 3:0.

Помимо этих матчей, «Краснодар» еще прошел «Крылья» в Кубке России и обыграл бельгийский «Стандард» (2:1) в Лиге Европы. На своем поле краснодарцы провели в этом розыгрыше РПЛ шесть матчей, где три встречи выиграли, одну свели вничью и две проиграли, разница мячей — 10:5.

На тренерском мостике «пряников» произошли изменения. Олег Кононов пошел на повышение в «Спартак», а на его место назначен тренерский тандем Игорь Семшов — Игорь Черевченко,но де-факто главным станет последний. «Оружейники» после 14 матчей чемпионата идут на 11 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 17 баллов и опережают зону переходных матчей на три очка. В ноябре «канониры» успели провести два поединка в Премьер-лиге. Сперва проиграли в Москве набравшему неплохой ход «Локомотиву» со счетом 1:3, в прошлом туре нанесли домашнее поражение «Анжи» — 2:0. Шесть гостевые игр в этом чемпионате принесли туляком только одну победу. Еще один поединок они свели вничью и четыре матча проиграли, разница мячей — 5:11. В минувшем сезоне команды обменялись домашними победами. В Краснодаре хозяева взяли верх — 3:0, а в Туле сильнее был «Арсенал» — 1:0. «Быки» выиграл все три поединка РПЛ против «оружейников» на своей арене с общим счетом 8:0.( по информации livesport.ru)

Игра началась со взаимных атак, сразу пошел достаточно плотный прессинг на высоких скоростях Сегодня на стадионе в Краснодаре довольно много свободных мест, не вызвал матч против тульского "Арсенала" особо ажиотажа в конце ноября. «Оружейники не дают развернуться краснодарцам

Команды поддерживают высокий темп, поэтому достаточно мелких фолов, остановок и много индивидуальной борьбы, зрелищный матч, здесь и динамизм и быстрота принятия решений, обе команды стараются регулярно создавать моменты в атаке, но вот ударов по воротам пока нет.

Туляк Джорджевич вошёл в штрафную площадь и с правого угла перевёл мяч на Мирзова, который в одно касание не смог пробить по воротам, а далее его уже накрыл Петров, Резиуан упал на газон, но Сергей Карасёв показал, что нужно играть дальше.

По ударам по воротам « оружейники» превосходят «быков», они не дают разыгрывать им комбинации и наносить прицельные выстрелы по своим воротам. Спайич потерял мяч у своей штрафной площади, игроки "Арсенала" сразу разыграли атаку, которая завершилась ударом в угол ворот из-за пределов штрафной площади в исполнении Кадири, мяч пролетел рядом со штангой.

Игра идет на встречных курсах и на 40 мин. после вброса мяча Петровым в открытую зону защиты «оружейников» Вандерсон точно пробил в угол ворот и счет становится — 1:0 в пользу «Краснодара» , видимо скорости , которые заявили «пряники» оказались им же не под силу. На этом 1-й тайм завершился.

2-ой тайм начался атаками тульского «Арсенала»,но на 48 мин Игнатьев!!! Каборе в центре поля отыгрался с Вандерсоном, а затем выполнил передачу на ход Игнатьеву, Иван вошёл в штрафную площадь, убрал Беляева со своего пути и уверенно разобрался с Левашовым. премущество «быков» увеличивается до -2:0 Вот теперь "Арсеналу" будет трудно перевернуть игру, "Краснодар" на своём поле преимущество в два мяча уже скорее всего не отдаст.

Бакаев попытался сам по центру пройти к штрафной площади "Краснодара", но его встретили защитники и выбили мяч в аут. Из глубины поля последовал заброс на ход Джорджевичу, но Мартынович выиграл забег у форвард "Арсенала", а затем отыгрался с Сафоновым. Это случилось на 76 мин. отличную комбинацию разыграли у штрафной площади "Арсенала" игроки "Краснодара", далее Газинский выполнил передачу на правый угол штрафной площади, а Сулейманов точным ударом отправил мяч в дальний угол ворот.— 3:0

Мирзов с левого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу на дальнюю штангу, Джорджевич головой пробил по воротам, Сафонов выручил свою команду.

На 88 мин Каборе получил вторую желтую карточку, таким образом красную, покидает поле и пропускает следующий матч

Завершается этот зажигающий матч, фиксирующий разгромную победу «Краснодара».