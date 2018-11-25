«Спартак» уверенно победил «Крылья Советов»-3:1

В рамках 15-го тура чемпионата России «Спартак» принимал «Крылья Советов». Матч проходил 25 ноября на «Открытие Арене» в Москве. Главный арбитр встречи – Владимир Москалев (Воронеж).

«Спартак» ждет первый матч под руководством нового главного тренера Олега Кононова. В предыдущих шести поединках команду возглавлял Рауль Рианчо, и исправить плачевную ситуацию испанскому специалисту как минимум не удалось. В шести матчах «Спартак» одержал только две победы (1:0 над «Анжи» в Кубке России и 4:3 над «Рейнджерс» в Лиге Европы), при двух ничьих и двух поражениях. В РПЛ «Спартак» выигрывал в предыдущий раз еще 7 октября, после чего в четырех играх потерпел три поражения (от «Арсенала» еще при Массимо Каррере — 2:3, а также от «Урала» — 1:2, и в туре, который предшествовал паузе на матчи сборных, от «Уфы» — 0:2). Еще одну встречу (против «Рубина») «красно-белые» свели вничью — 1:1. Отметим, что на данный момент у «Спартака» четыре подряд домашних поражения в РПЛ. До этой серии на своем поле «красно-белые» одержали три победы в трех матчах. В турнирной таблице чемпионата «России» московский клуб опустился уже на девятое место — 19 очков, 14 забитых и 15 пропущенных голов.

«Крылья Советов» к матчу против «Спартака» подошли на тринадцатой позиции в турнирной таблице РПЛ. У самарцев в активе 14 очков, команда забила 8 голов, а пропустила 19. Меньше в чемпионате России, к слову, забивала только один клуб — «Енисей». После того, как в начале октября «Крылья» возглавил Миодраг Божович, команда провела шесть матчей, в которых одержала две победы при одной ничьей и трех поражениях. Три последних матча самарского клуба завершились с одинаковым счетом 2:1. Сперва «Крылья» вылетели из Кубка России, уступив «Краснодару», затем обыграли «Уфу», а в 14-м туре уступили «Ахмату». В текущем сезоне самарцы провели в РПЛ шесть выездных матчей, в которых набрали половину своих очков: две победы, одна ничья и три поражения.( по информации livesport.ru)

Игра началась быстрой атакой москвичей, она завершилась подачей углового, но успеха он не принес, вслед за первой атакой последовал массированный напор на ворота Рыжикова

Самарские футболисты стараются сбить стремительность «Спартака» Неплохо двигается по полю "красно-белые". С левого фланга Комбаров прострелил мяч в штрафную соперника, и от ноги Зотова сфера покинула пределы поля. Третий угловой в матче для "Спартака".10 мин. матча позади,Ханни сейчас нарушил правила на половине поля соперника. Высокие скорости заставляют время от времени фолить игроков обеих команд. В принципе, ничего удивительного в этом нет. Пока мячом владеют москвичи, они немного торопятся в заключительной части нападения, что ломает давление на самарцев, которые постепенно успокоились и и начали проводить контратаки

Самарец Канунников потянул мышцу и покинул поле, его заменил Денис Ткачук, атакуют самарцы, но пока спонтанно, не прослеживается мысль, владение 58 на 42 в пользу хозяев

.Было на первых минутах встречи преимущество "Спартака" очевидным, но сейчаск 26 мин, с течением времени, все на поле поменялось и уже "Крылья" взялись за дело, пока идут позиционные атаки Ткачук активно вошел в игру. Все время он прессингует футболистов обороны "Спартака", но далеко не все получается. Комбаров же в очередной атаке москвичей в результате прострела сумел заработать угловой. Тигиев подставился под этот прострел. Опасно могло получиться. Слева пошла подача в штрафную "Крыльев Советов" от углового флага. Мимо снаряда пробежал Джикия, однако такого поворота не ждал Зе Луиш, который остался на дальней штанге один...

Порядка 15-17 тысяч фанатов сегодня присутствует на "Арене Открытие". Средняя посещаемость для поединка с участием «Спартака» чемпионата России, оправдание только, что прохладная погода. Самарцы выглядят поживее и посвежее, у них неплохо работают крайние защитники по бровкеТигиев отдал передачу на Яковлева, и тут же игрок "Крыльев" прострелил мяч в центр штрафной. Успел выйти из рамки Ребров и тяжестью своего тела накрыл крутящийся на морозном газоне снаряд.

Закончился 1-й тайм, командам не хватает динамики, а есть нервозность и полумоменты, какое-то внутреннее беспокойство разедает спартаковцев, на них давит груз, ответственности, пресса переусердствовала в своих прогнозах на безусловный успех, а игры-то в 1-м тайме мы не увидели, не было легкости и воздушности в передачах игроков



2-ой тайм активнее начали самарцы и на 49 мин. что-то невероятное произошло на стадионе! Штрафной удар заработали футболисты "Крыльев Советов" на правом фланге. Последовала подача в штрафную "красно-белых", где успел сыграть на опережении Сергей Корниленко, затылком направив "пятнистого" в левую от себя "шестерку".-0:1 повели игроки «Крыльев Советов» .Кто бы мог подумать, что забьют гол самарцы сейчас. "Спартак" ведь начал второй тайм великолепно, но затем получил такую пощечину... Смогут ли от нее оправиться представители столичного коллектива? Ну, и Корниленко... Капитан! Капитанище просто! Ничем не отличался он на поле в течением 50-ти минут, но хватило Сергею одного-единственного момента, чтобы вывести свой коллектив вперед.

Совсем не весел Олег Кононов. Стоит он у кромки поля и смотрит вдаль. Сегодня "Спартак" может пятую встречу кряду на своем поле проиграть. Дела...

На 59 мин. сравнивают счет в матче спартаковцы. Разыграли красивую комбинацию хозяева, последовала передача с правого края от Луиса Адриано на Ханни, и тот с метра просто пробил в сетку, отправив снаряд в цель. И тут же летят вперед спартаковцы вперед. Луис Адриано выполняет передачу на правый край. Выходит Мельгарехо на свидание с голкипером, и не мешает ему ни Рыжиков, ни повисший на плечи защитник, отправить сферу в дальний угол рамки самарцев. а на 61 мин. Мельгарехо увеличивает преимущество «Спартака» до 2:1 Не будет теперь никуда торопиться "Спартак", ведь все его относительно устраивает на поле. Команда ведет в счете и контролирует игру.

20 092 зрителя сегодня пришли на стадионе. У нас же Зобнин покидает пределы поля Рома, уступая Ивелину Попову место на поле.

На 90 мин. прекрасная контратака "Спартака" 2 в 2. Попов выкатил мяч на правый край, откуда Адриано спокойно покатил снаряд в правую от себя область ворот, установив, как кажется, окончательный счет на табло.3:1. «Спартак» набрал 22 очка и поднялся в турнирной таблице.