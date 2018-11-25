Татьяна Тарасова заступилась за "затравленную" Евгению Медведеву
25 ноября 2018, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что СМИ затравили фигуристку Евгению Медведеву, "просто накинулись, как на живое мясо". "Да чтоб они провалились на месте!"
В комментарии радиостанции "Говорит Москва" Тарасова отметила, что ей непонятно, откуда журналисты могут что-то знать? Почему спортсмены расстаются с тренером, почему уезжают... Как выразилась Татьяна Анатольевна, у нее от всего этого "волосы встают дыбом".
Тарасова в эфире Первого канала выступила с призывом дать время российской фигуристке. Напомним, Медведева заняла 4 место на этапе Гран-при во Франции. Тренер поблагодарила французов за поддержку спортсменки, добавив, что "зал не состоит только из наших злых журналистов" и посоветовала Евгении терпеть.
Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова, затаив дыхание, наблюдала за выступлением российской фигуристки Евгении Медведевой во время катания произвольной программы на этапе Гран-при в Канаде.