Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что СМИ затравили фигуристку Евгению Медведеву, "просто накинулись, как на живое мясо". "Да чтоб они провалились на месте!" Евгения Медведева ушла из соцсетей из-за агрессии и ненависти россиян

В комментарии радиостанции "Говорит Москва" Тарасова отметила, что ей непонятно, откуда журналисты могут что-то знать? Почему спортсмены расстаются с тренером, почему уезжают... Как выразилась Татьяна Анатольевна, у нее от всего этого "волосы встают дыбом".

Тарасова в эфире Первого канала выступила с призывом дать время российской фигуристке. Напомним, Медведева заняла 4 место на этапе Гран-при во Франции. Тренер поблагодарила французов за поддержку спортсменки, добавив, что "зал не состоит только из наших злых журналистов" и посоветовала Евгении терпеть.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова, затаив дыхание, наблюдала за выступлением российской фигуристки Евгении Медведевой во время катания произвольной программы на этапе Гран-при в Канаде.