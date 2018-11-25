Евгения Медведева ушла из соцсетей из-за агрессии и ненависти россиян

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что отныне больше не пользуется социальными сетями. Причиной тому стали агрессия и ненависть россиян по отношению к 19-летней спортсменке. Медведева призналась: не ожидала столько негатива после ухода от Тутберидзе

"Вот, к примеру, взрослый мужчина, которому за сорок лет, у которого двое детей, жена, - цитирует девушку Р-Спорт. - Он работает, не знаю там, менеджером. Человек говорит мне, что я предательница и что он меня ненавидит".

Фигуристка отметила, что "это все копится", и пояснила, что именно по этой причине ее нет в социальных сетях. За официальные странички Медведевой в интернете ответственность несут ее профессиональные агенты.