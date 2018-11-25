Медведева призналась: не ожидала столько негатива после ухода от Тутберидзе

Призер Олимпиады -2018 в Южной Корее фигуристка Евгения Медведева неудачно выступила на этапе Гран-при в Гренобле и не прошла в финал этого турнира. Женя сама знает, почему так получилось. Фигуристка сейчас тренируется у канадца Брайана Орсера. Названы российские фигуристки-участницы финала Гран-при по фигурному катанию

Медведева ушла от Этери Тетбуридзе после того, как заняла второе место на Играх, а Алина Загитова стала чемпионкой. Весной Медведева переехала в Канаду, а выступает за Россию.

Сейчас Женя призналась, что не ждала огромного количества негатива после того, как ушла от Этери Тутберидзе, - сообщает "Советский спорт". "Такого количества негатива и, самое интересное, такого количества ненависти, я не ожидала. Мне нужно научиться с этим жить. Мне уже становится легче, мне помогают мои родные и близкие друзья, но невозможно отгородиться куполом от всего. Но нужно просто привыкнуть. Нужно научиться не обращать на это внимание. Нужно время", — поделилась фигуристка, у которой сотни тысяч поклонников во всем мире.