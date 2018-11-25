Названы российские фигуристки-участницы финала Гран-при по фигурному катанию

После этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции, на котором российская фигуристка Евгения Медведева стала лишь четвертой, определились участницы от России на финале турнира в Ванкувере.

Женя Медведева не прошла в финал Гран-при, фигуристка сама знает почему

На финальном этапе соревноваться будут россиянки Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в Ванкувере с 6 по 9 декабря 2018 года.

Евгении Медведевой необходимо было побеждать на соревнованиях во Франции, но она уступила двум японским фигуристкам и американке. Женя сама признает, что выступила неудачно, провалила и короткую и произвольную программы.

Эксперты говорят, что Медведева сделала много ошибок.

Россиянки Станислава Константинова и Мария Сотскова в Гренобле заняли пятое и седьмое места соответственно, и в финал не попали.