Женя Медведева не прошла в финал Гран-при, фигуристка сама знает почему

Серебряный призер Олимпиады - 2018, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не смогла пройти в финал Гран-при в Гренобле. На этапе Гран-при во Франции россиянка заняла только четвертое место. А ей надо было побеждать. Орсер: в отношениях с Евгенией Медведевой бывают кризисные моменты

Женя, за выступлениями которой так следят и переживают ее фанаты, допустила ошибки как в короткой, так и в произвольной программах. В произвольной программе у 19-летней Медведевой сорвался каскад двойной аксель - тройной риттбергер. Медведева планировала впервые продемонстрировать этот какскад на турнире. Не справилась спортсменка и с каскадом тройной флип - тройной тулуп.

По итогам двух программ российская фигуристка, которую сейчас тренирует канадец Брайан Орсер, набрала 192,81 балла и заняла четвертое место.

Женя считает, что ее выступление получилось ужасным, и она знает, в чем проблема, - сообщает РИА Новости. "Это исключительно ментальная проблема. Я признаю свои ошибки, я не тот человек, который отнекивается. Я признаю свою слабость - она в голове", - сказала Медведева.

Первое место на заключительном этапе Гран-при завоевала японская фигуристка Рика Кихира (205,92 балла). Второе место у ее подруги по команде Маи Михара (202,81). Третьей стала фигуристка из США Брэйди Теннел (197,78).

Россиянки Станислава Константинова (189,67) и Мария Сотскова (177,59) заняли пятое и седьмое места соответственно.

Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в Ванкувере в декабре.