«Динамо» потерпело поражение от аутсайдера «Енисея» 1:2

15-й тур Премьер-лиги Чемпионата России «Динамо» – «Енисей» состоялся 24 ноября в Москве на стадионе «Арена Химки». Главный арбитр матча-Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

Обе команды в первом круге выступили в свою силу и ожидаемо ведут борьбу сугубо за выживание. При этом положение Динамо намного предпочтительнее, команда идет с 16-ю очками на 12-м месте. В последнее время она опять подсела на ничьи, имея 3-матчевую непрерванную серию из «мировых». Причем все со счетом 0:0. Последняя случилась в гостевой игре с Ростовом, когда «бело-голубые» сосредоточились на обороне и не позволили создать парням Карпина много голевых шансов.

"Енисей" же катастрофически плох, с шестью очками занимая последнее место и даже от предпоследнего отставая на 7 баллов. Тем удивительнее, что на посту тренера продолжает оставаться Аленичев, видимо заманить в почти безнадежный коллектив никого из более толковых специалистов не удается. Пять крайних туров принесли красноярцам всего 1 очко (ничья с Оренбургом). Команда настолько не конкурентоспособна и даже не способна противостоять прочим андердогам. Вряд ли что-то путное у сибиряков выйдет и в Химках. Динамо знает, как использовать чужие слабости даже против лидеров (победа над Зенитом, ничья с ЦСКА), а уж взломать хлипкую защиту Енисея тем более труда не составит.(по информации 24betting.ru )

Игра началась при практически при полупустых трибунах, положение команд в турнирной таблице таково, что рассчитывать на интерес к этой игре не приходится.

На 3 мин. неожиданно случился рикошет у ворот «Динамо» и счет стал 0:1 в пользу гостей: Ну, ничего себе! Через правый фланг развилась атака "Енисея". Последовала передача в центр от Кутьина. Там Саркисов сбросил сферу на Комкова, который нанес выстрел низом по рамке соперника. Сфера рикошетом от ноги защитника прилетела в цель! Вот это начало.Ну, прогноз на матч не сбылся. Гости нащупали слабое место в защитной линии динамовцев по правой бровке, они достаточно резво и стремительно входят в штрафную москвичей и наносят удар за ударом в створ ворот динамовцев Болельщики же "Динамо" даже не думают успокаиваться. Гонят они свой коллектив вперед, рассчитывая на то, что еще в первом тайме столичный коллектив сможет отыграться.

Удается разыграть мяч в результате углового гостям, но подача получается неточной, и до снаряда добирается первым Антон Шунин. Пока совсем не узнаем мы "Динамо", которое априори в домашних встречах играет более ответственно. Не готовы оказались "бело-голубые" к скоростям "Енисея". Красноярская же команда второй свой угловой тем временем в этой встрече зарабатывает.

Постепенно динамовцы выровняли игру, теперь уже они оказывают давление на ворота «Енисея», подают один за другим угловые, но успеха пока не достигли, мало конструктива, правильно расставлена защитная линия гостей Очередная подача со стандарта в исполнении Жоаозиньо получается, мягко говоря, неточной. Без особых проблем отбиваются представители Красноярска. На подборе снова "бело-голубые". Давление дает о себе знать. На 31 мин. случился опасный момент в центре, которого оказался КАРДОЗУ! Луценко здорово пропустил мяч между ног, и сфера прилетела в штрафную на Мигела, который сходу нанес выстрел в ближний угол, и сотряс правую стойку. На добивании пытался сыграть сам же Кардозу, однако сфолил он против защитника, попытавшегося сыграть на подстраховке.

Продолжают активнейшим образом гнать свою команду болельщики "Динамо" вперед. Саркисов же сейчас ворвался в штрафную "бело-голубых" в редкой атаке красноярцев. Последовал тут же выстрел в ближний угол. Неточным он вышел

ОПАСНО! Контратака "Енисея", передача Комкова в центр, на Занева, который в суете, с десяти метров выстреливал в правую "девятку", и только чудом не распечатал рамку Шунина во второй раз.1-й тайм завершился, все разрешится во 2-ом.

2-ой тайм начался атаками москвичей, они не дают красноярцам выйти со всоей половины поля Перекатывают мяч на своей половине поля футболисты "Енисея". Команде гостей нужно успокоиться сейчас, ведь вторая половина встречи получится для красноярцев крайне непростой.

На 52 мин. за снос игрока динамовцев Луценко в штрафной в ворота «Енисея» назначается пенальти, наказание исполнял Жоаозиньо и счет 1:1

На 55 мин штрафной заработали красноярцы . Потрясающе! Только-только футболисты "Динамо" порадовались голу, как гости провели свою атаку и заработали штрафной. Мяч был установлен в 24-х метрах от рамки Шунина, и прямо по центру. К снаряду подошел Ятченко, который исполнил стандарт так, что сфера угодила в левую "шестерку", и прыжок Антона Шунина не помог "бело-голубым" спастись! счет становится 1:2 в пользу «Енисея»

Идет открытая игра, много свободных зон, стремительно меняется ситуация на поле, атаки развиваются на встречных курсах Менее получаса остается в нашей встрече играть командам. Немного подутихли страсти на поле. Посмотрим, что интересного покажут соперники в оставшееся время встречи. Огуде рванул на скорости в штрафную соперника, но слишком здорово против него в подкате сыграли футболисты "Динамо". Тает время и его остается не так уж много. Хочется нам, конечно, чтобы соперники завелись и показали хороший футбол, но пока им не удается придумать ничего интересного, да и темп в игре заметно поубавился, игроки команд явно устали.

Достойно играют красноярцы, не отсиживаются в своей штрафной, отодвигают игру в центр поля и проводят стремительные контратаки Свистят трибуны, ведь Юрченко подолгу вводит снаряд в игру. Любопытно, что судья пока никак не реагирует на такое поведение голкипера, однако вскоре, как кажется, Давида он накажет.

Мало времени у "бело-голубых". Когда мы увидим финальный штурм в исполнении "Динамо". Отважатся ли на это отчаянное действие хозяева? На 88 мин. динамовец Григорий Морозов получает вторую желтую карточку, в итоге красную и покидает поле, у красноярцев численное преимущество в полевых игроках.

Игра завершилась сенсационной победой «Енисея», правда это мало, что изменило в турнирной таблице для обеих команд.