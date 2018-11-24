"Не с той связался": Туктамышева сообщила о взломе Instagram и угрозах

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что хакеры взломали ее персональную страницу в социальной сети Instagram и теперь угрожают девушке, вымогая у нее деньги.

По словам 21-летней спортсменки, она написала в службу поддержки. Быстрого ответа от специалистов девушка не получила и решила обратиться к своим верным подписчикам с просьбой о помощи.

"Может быть, вы знаете того, кто смог бы мне помочь? Хочу наказать человека, который сделал это. Он вымогает у меня деньги и запугивает", - написала фигуристка в своем Twitter.

Она добавила, что очень зла. Туктамышева пообещала, что это дело так не оставит: "Не с той связался". Фолловеры поспешили на помощь своей любимице актуальными советами по проблеме.

Часть подписчиков тут же отписали контакты, при помощи которых фигуристка сможет вернуть доступ к своему аккаунту в соцсети, другим удалось установить, как и откуда взломали страницу.

Позднее стало известно, что, по всей видимости, контроль над страницей в социальной сети вновь у Туктамышевой: поблагодарив пользователей, спортсменка удалила записи о взломе.