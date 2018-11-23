«Локомотив» потерпел поражение от «Урала» со счетом 1:2

В матче 15-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» встретится с «Уралом». Матч прошео на «РЖД Арене» 23 ноября. Главный судья судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Действующий чемпион полностью провалился в Лиге чемпионов, но в РПЛ последние полтора месяца выдает отличную игру.В конце октября домашний еврокубковый матч с «Порту» завершился для «Локо» поражением со счетом 1:3, после чего столичный клуб два раза подряд разгромил «Енисей» — сначала со счетом 3:0 в чемпионате, а затем со счетом 4:1 в Кубке России.На своем поле «Локомотив» победил и тульский «Арсенал» (2:1) — эта победа стала пятой подряд в РПЛ. Затем «Локо» на выезде был разгромлен «Порту» (1:4) в рамках Лиги чемпионов, лишившись шансов на выход из группы.В последнем матче «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Рубином» (0:0), прервав свою победную серию в РПЛ, но не прервав беспроигрышную, которая составляет теперь шесть матчей. После 14 туров РПЛ «Локомотив» с 25 очками занимает 3-е место в таблице РПЛ, на 6 очков отставая от лидирующего «Зенита». Разница мячей 19-12, лучший бомбардир с 4 голами — Антон Миранчук, еще 3 мяча у Ману Фернандеша. В предстоящем матче не сыграет травмированный Александр Коломейцев.

Екатеринбургский клуб с 19 очками расположился на 7-м месте. Разница забитых и пропущенных 16-21, лучшие бомбардиры с 4 голами — Эрик Бикфалфи, Николай Димитров и Андрей Панюков. Октябрь для екатеринбургского клуба начался с поражения от «Рубина» (0:1) в выездном матче РПЛ. Следующие две встречи екатеринбургский клуб свел вничью 1:1, на своем поле поделив очки сначала с «Крыльями Советов», а потом — с «Уфой». Затем, в рамках 1/8 финала Кубка России «Урал» со счетом 2:0 победил «нижний Новогород», правда оба мяча были забиты уже в экстра-таймах. Кубковая победа дала старт победной серии из трех матчей. На выезде в Москве «Урал» в рамках РПЛ одержал победу над «Спартаком» (2:1). А в последнем матче екатеринбуржцы на своем поле одолели «Оренбург» (2:1) ( по информации livesport.ru )

Игра началась в быстром темпе, в жестком прессинге Хозяева в дебюте встречи владеют мячом почаще и распоряжаются им активнее. Гости только сейчас неторопливо приступают к организации позиционных атак.

Хозяева поля владеют мячом, они играют резвее и резче, напор москвичей останавливается высокой защитой, опасная контратака тут же последовала игроков «Урала» Долго готовят свои атаки хозяева, а вот "Урал" действует больше по ситуации и отталкивается от игры соперника. Своего навязать нечего. Не подпускают гости соперников к своей штрафной, очень плотно играют.

Игра выровнялась , идут встречные атаки. Довольно уверенно "Локомотив" доводит мяч до штрафной по флангу играя в короткий пас. Но вот подача с фланга к воротам получилась слишком некачественной. И все-таки чаще мяч увязает в центре поля, не находя лазеек вперед.

Игроки "Урала" не могут довести мяч до штрафной. Их плотно встречают на подходах, а забросы издалека блокируют.Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.

На 27 мин. «Локомотив»забивает гол-1:0: Фёдор Смолов первым касанием обработал мяч, а вторым пробил в дальний угол ворот. Мяч полетел низом, без шансов для вратаря.

На 31 мин. игрок «Урала» Денис Кулаков забивает ответный гол :Денис подобрал мяч на линии штрафной и запустил его в касание, мяч залетает точно дальний угол ворот "Локомотива". Счёт равный -1:1

Оба тренера наблюдают за игрой от бровки. Парфёнов молчит. Сёмин требует от своих игроков прежней скорости.

На какое-то время хозяева вывели игру со своей половины поля, но потерь у них по-прежнему больше.Игра переместилась в центр поля, этим воспользовались уральцы и провели опасную атаку, через минуту две ответных комбинации провели «паровозы»

Игра идет на встречных курсах. Гости поняли, что могут забить ещё, им не хватает искусного исполнения технико-тактических приёмов.Яркий, зрелищный, открытый футбол 1-ого тайма завершился . Высокий темп показали обе команды в концовке первого тайма. Интересно, хватит ли их по такой игре на второй

2-ой тайм начался с обоюдных позиционных атак команд На своей половине поля контролируют мяч игроки "Локомотива", пытаются растянуть оборону соперника, пока безуспешно.

На 51 мин. сносят игрока «Урала» и арбитр назначает пенальти, исполнял Эль Кабир и он не оставляет шансов голкипер, счет становится 1:2 в пользу «Урала

Сразу же "Локомотив" ринулся штурмовать оборонительные редуты соперника., но сумбурно навесы не точны, защитники не подключаются к атаке и это снижает эффективность комбинации Хотя бы раз пробить по воротам с дальней дистанции. Удар по воротам наносит Димитров, бьет с дальней позиции, мяч ожидаемо летит за ворота."Локомотиву", нужно что-то менять."Урал" не намерен отсиживаться в обороне. Сразу же при возможности пытается убежать к воротам соперника.

Хозяева пытаются организовать навал. Но навала пока еще нет ,есть забросы в штрафную, которую гости успешно прерывают. Долго комбинируют москвичи у штрафной соперника, но никак не получается сделать обостряющую передачу.

"Локомотив" играет чуть интереснее. "Урал" не может даже перейти в позиционное наступление. Ощутимый перевес сейчас у хозяев. Моментов не так много, но по владению они явно превосходят соперника. Силы "Локомотива" не безграничны, и они вынуждены брать передышку от наступлений. Мяч у гостей

Звучит финальный свисток, «Локомотив» остается с 25-ю очками, а «Урал» пока поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице.