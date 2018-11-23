«Ахмат» потерпел поражение от ЦСКА - 0:2

В матче 15-го тура Российской Премьер-лиги «Ахмат» встретился с ЦСКА. Матч прошел на «Ахмат Арене» 23 ноября. Главный арбитр матча Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Конец октября и ноябрь выдались для грозненской команды не лучшими. Домашний матч 12-го тура РПЛ с «Динамо» завершился без забитых мячей. Затем «Ахмат» вылетел из Кубка России, проиграв на своем поле тульскому «Арсеналу» (0:2) в 1/8 финала. Выезд в Петербург завершился поражением от «Зенита» (0:1) в 13-м туре РПЛ. Грозненцы привезли себе пенальти в первом тайме, но заканчивали матч в большинстве. Наконец, в последнем матче «Ахмат» одержал выездную победу над «Крыльями Советов» (2:1). После 14 туров РПЛ «Ахмат» идет на 8-м месте. Разница мячей 14-12, лучший бомбардир с 3 голами — Олег Иванов.

Для армейцев конец октября и ноябрь также выдались неудачными. Началось все разгромным выездным поражением от «Ромы» (0:3) в Лиге чемпионов. Затем ЦСКА в 12-м туре РПЛ уступил на своем поле «Краснодару» со счетом 1:2. Забив во втором тайме, армейцы попытались удержать минимальное преимущество, но дважды пропустили в концовке встречи. Гостевое столичное дерби с «Динамо» в 13-м туре завершилось без забитых мячей, а ответная лигочемпионская встреча с «Ромой» на своем поле вновь обернулась поражением — 1:2. Лишь в последнем матче ЦСКА удалось прервать неудачную серию — армейцы победили на своем поле «Зенит» (2:0), забив два мяча еще к середине первого тайма. В результате, ЦСКА с 23 очками занимает 5 место. Разница мячей 19-7. Лучший бомбардир ЦСКА и всего чемпионата — Федор Чалов, наколотивший 9 мячей. Еще 3 мяча у Николы Влашича.(по информации livesport.ru)

Игра началась с быстрой атаки хозяев, первый угловой они заработали ,но подача в штрафную ничего опасного не принесла,ахматовцы контролируют мяч на чужой половине поля, правда, при этом не спешат развивать свою атаку. Идет борьба за центр поля, поэтому первые 8 мин игра сконцентрировалась в центре, все в медленном темпе и пока только зонный прессинг

Теперь ЦСКА отрабатывает контроль мяча на своей половине поля. В центре же сразу вязнет в плотной борьбе.Грозненцы больше владеют мячом, атакуют, ищут свободные зоны А Рашид Рахимов уже весь в игре, активно ведет себя у бровки. Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.

Трибуны «Ахмат-Арены» полупустые, рабочий день и нулевая температура не заинтересовали болельщиков этой игрой Перекрыли москвичи подходы к своей штрафной. Правда, в атаке пока выглядят достаточно скромно.

Попытались игроки "Ахмата" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло, оборона противника действует надёжно, игра идет в центре поля, идет неторопливая перепасовка , остроты в действиях футболистов не просматривается Чаще мячом владеют футболисты ЦСКА, как видно, "Ахмат" абсолютно не против играть от обороны. Игра вязкая, неторопливая, дремотные игроки наводят тихую тоску на пришедших зрителей

На своей половине поля контролируют мяч игроки ЦСКА, пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.Попытки контрнаступления не приносят хозяевам какой бы то ни было пользы, хотя атакующая пружина гозненцев разжимается так быстро, что защитная линия армейцев с трудом успевает, выдержат ли такой режим игроки хозяев поля

Виктор Гончаренко, главный тренер гостей, активно жестикулирует, недоволен игроками, что-то эмоционально им кричит. Обе команды понимают, что вряд ли удастся им изменить счет в первом тайме, и его концовка проходит относительно спокойно.

"Ахмат" пока играет вторым номером. Хозяева практически всей командой за линией мяча находятся, позволяя ЦСКА хозяйничать. 1-й тайм завершился - выяснение отношений продолжится во 2-ом тайме

Во 2-ом тайме грозненские футболисты пробуют прессинговать ЦСКА большими силами, переходя к штрафной, мешая начинать атаки На 57 мин. после подачи углового Хёрдур Магнуссон забивает гол 1:0: атака ЦСКА завершается первым угловым во втором тайме, подача получилась точно на голову Магнуссону, который с 4 метров отправил мяч в ворота.

Теперь хозяевам ничего не остается, кроме как идти вперед. Стремительная атака хозяев поля заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.Ситуация вернулась на круги своя. "Ахмат" вернул себе мяч и продолжает испытывать оборону ЦСКА на прочность.

Теперь хозяева пытаются использовать высокий прессинг, только вот результата никакого. "Ахмат" проводит позиционную атаку, но очень уж игроки перестарались, мяч спокойно до Акинфеева дошел.Вот момент на 87 мин. Мбенге развернулся и зарядил с 27 метров, чуть не хватило, а по картинке матча мяч уже залетал в нижний угол ворот.

«Ахмат» продолжает наседать на ворота Акинфеева, но все комбинации заканчиваются ошибками в передаче мяча. Завершается далеко не самая увлекательная игра нашего чемпионата и в компенсированное время армеец Жамалетдинов заменил Чалова пару секунд назад, но успел забить. Получил он пас в штрафной "Ахмата" и с 9 метров переправил снаряд в угол ворот.и счет становится 0:2 в пользу ЦСКА, армейцы набирают 26 очков и пока передвинулись на 2-е место.