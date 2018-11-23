Экс-главу ЦСКА обвинили в хищениях и взятках

Следствие обвиняет экс-начальника управления Минобороны по работе с личным составом, бывшего главу ЦСКА Михаила Барышева в получении взяток на общую сумму 25 млн рублей и в мошенничестве.

Об этом заявил следователь Главного военного следственного управления Денис Старцев в Московском гарнизонном военном суде, где рассматривалось ходатайство об аресте Барышева.

В свою очередь, бывший начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев, обвиняемый в получении взяток, заявил в суде, что стал жертвой оговора, сообщает агентство РБК.

Ранее, по информации из разных источников, Барышев был задержан на 48 часов по делу о "бывших подчиненных". Другие источники утверждали об уголовном деле.