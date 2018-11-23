«Матч ТВ» расскажет о самых сильных людях России

«Матч ТВ» запускает новый документальный проект с элементами discovery, посвященный самым сильным спортсменам, добившимся рекордных достижений в пауэрлифтинге, тяжелой атлетике, армрестлинге и других видах силового спорта.

Зрители узнают не только о рекордах и тренировках силачей, но и познакомятся с их образом жизни, ближайшим окружением, семьями. 8-серийный цикл расскажет, какие черты характера превращают обычного человека в богатыря, и как объяснить феномен силы с медицинской точки зрения. Премьера на «Матч ТВ» 24 ноября.

Цикл включает 8 серий, каждая хронометражем 24 минуты. Глен Куцовски, американский журналист, актер и телеведущий путешествует по наиболее живописным местам страны и лично встречается с самыми сильными людьми России чтобы рассказать зрителям «Матч ТВ» интересные, уникальные и эксклюзивные подробности о каждом из них.

Героем премьерного выпуска, который выйдет на телеканале в 11:45 в субботу, 24 ноября стал крымский силач Джамшид Исматиллаев. Мастер спорта по пауэрлифтингу и призёр прошедшего в октябре чемпионата мира, он также является автором многочисленных рекордов, поражающих воображение обычного человека. В числе прочего, он поставил рекорд страны, протянув 12 автомобилей общим весом в 15 тонн на расстояние в 10 метров, сдвинул с места и буксировал экскурсионный теплоход весом 150 тонн, со штангой весом 50 килограмм взошел на гору Ай-Петри в Крыму, установив новый мировой рекорд.

Глен Куцовски выяснит у Джамшида причину растущей популярности силового туризма, узнает, существует ли ген силы, какую диету предпочитают крымские силачи, как рождаются рекорды и сколько удастся пройти в гору неподготовленному человеку со штангой на плечах. Об этом сообщает пресс-служба "Матч ТВ".