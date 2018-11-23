Сергей Елисеев: Чтобы и дальше побеждать, нужно укрепить научную базу

Президент Всероссийской федерации самбо в интервью «Аргументам недели» рассказал, что нужно сделать для закрепления успехов российских спортсменов на будущих турнирах. По его словам, при подготовке самбистов нужно сделать акцент на науке.

«Чемпионат мира по самбо в Бухаресте показал, что все страны не стоят на месте. Они активно развиваются, перенимают опыт наших спортсменов, делают с ними совместные сборы. Конкуренция растёт. Мы всегда были сильны, но чтобы оставаться на лидерских позициях нужно укрепить научную базу. Приглашать специалистов и совместно с ними работать. Наш научный потенциал не полностью использован, поэтому есть возможность дальше себя совершенствовать», – сообщил Сергей Елисеев.

Напомним, что чемпионат мира по самбо прошел в Румынии 8–12 ноября. В турнире приняли участие 750 спортсменов из 80 стран. Впервые в чемпионате участвовали самбисты из Макао и Сент-Люсии. В командном зачёте победила сборная России, завоевав 15 золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей.