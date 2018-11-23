Известный российский шахматист Сергей Карякин решил развеять самый главный миф о представителях своего вида спорта – якобы шахматисты являются "ботаниками", над которыми все смеялись в школе.

Карякин подчеркнул, что может доказать ошибочность такого суждения. По его словам, шахматисты, как все обычные люди, любят веселиться и общаться. Кроме того, у многих любителей этого вида спорта есть необычные хобби, например, парашютный спорт или катание на квадроциклах, передает RT