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Сергей Елисеев: Проект «Самбо в школу» охватил 47 регионов страны

22 ноября 2018, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Елисеев: Проект «Самбо в школу» охватил 47 регионов страны

В интервью «Аргументам недели» президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев рассказал о развитии проекта «Самбо в школу».

«На сегодняшний день 47 регионов, 700 школ охвачено эти проектом. Это хороший показатель. Множество детей изучают основы самозащиты. Это говорит о том, что проект активно развивается», – поделился Сергей Елисеев. Президент Всероссийской Федерации Самбо также сообщил, что в начале декабря в Москве состоится турнир , в котором примут участие школьники со всех регионов России.

Проект «Самбо в школу» ориентирован на приобщение школьников к изучению основ самозащиты. Самбо включили в программу уроков физкультуры или открыли дополнительные секции.

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