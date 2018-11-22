Сергей Елисеев: Проект «Самбо в школу» охватил 47 регионов страны

В интервью «Аргументам недели» президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев рассказал о развитии проекта «Самбо в школу».

«На сегодняшний день 47 регионов, 700 школ охвачено эти проектом. Это хороший показатель. Множество детей изучают основы самозащиты. Это говорит о том, что проект активно развивается», – поделился Сергей Елисеев. Президент Всероссийской Федерации Самбо также сообщил, что в начале декабря в Москве состоится турнир , в котором примут участие школьники со всех регионов России.

Проект «Самбо в школу» ориентирован на приобщение школьников к изучению основ самозащиты. Самбо включили в программу уроков физкультуры или открыли дополнительные секции.