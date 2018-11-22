Владислав Третьяк поздравил Бориса Дубровского с юбилеем

Уважаемый Борис Александрович! Примите самые сердечные поздравления с Вашим юбилеем от имени Федерации хоккея России, от миллиона болельщиков, которые переживают за сборную России и, конечно, «Трактор», которым Вы руководите четвертый год и который постоянно добивается больших успехов.

Большое Вам спасибо не только от ФХР, но и от других хоккейных федераций, в частности французов, которые остались в восторге после их приема в Челябинске в рамках Еврочелленджа, а также тех, кто участвовал в юниорском чемпионате мира, прошедшем на самом высоком уровне. Хотел бы пожелать Вам добра, здоровья, счастья, удачи, всем нам мира на земле, и, конечно, чтобы как можно больше у российского хоккея было побед.

Игроки ХК "Трактор" также записали свое поздравление губернатору.



От имени руководства клуба, всех сотрудников и спортсменов хоккейной системы «Трактор», большой армии болельщиков примите самые искренние поздравления с юбилеем! Благодаря Вашей поддержке команды системы клуба регулярно добиваются высоких результатов — это 4 комплекта бронзовых медалей за 4 года, завоеванные «Трактором» и «Белыми Медведями»! В непростое для страны и региона время Вы делаете максимум возможного для развития хоккея в Челябинской области! Желаем Вам огромного здоровья, большого человеческого счастья и много важных побед!