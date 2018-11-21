Родственники Шумахера опубликовали последнее интервью гонщика перед травмой

Родственники легендарного пилота "Формулы-1" Михаэля Шумахера опубликовали архивное интервью с гонщиком, которое было записано в 2013 году, за два месяца до травмы во французских Альпах. Последнее интервью Михаэля Шумахера от 30 октября 2013 года опубликовано на официальном сайте семикратного чемпиона "Формулы-1".

Пилот ответил на 10 вопросов о его кумирах и соперниках, о физической форме в "Формуле-1", о таланте для достижения рекордов, о картинге.

"Картинг ... тренирует множество личных навыков и учит различным сферам индустрии. Но больше всего в картинге учишься соперничеству, гонкам колесо в колесо", - рассказал Шумахер.

Больше всех из соперников он уважал Мика Хаккинена, с которым они соперничали, но всегда поддерживали хорошие отношения. В детстве его кумирами были Айртон Сенна, Винченцо Соспири. Но настоящим кумиром для него был великий футболист Тони Шумахер.

Михаэль Шумахер спускался со склона на горных лыжах и ударился головой о камень в Альпах 29 декабря 2013 года. Гонщик перенес множество операций и искусственную кому.

3 января 2019 года Шумахеру исполнится 50 лет. Семья гонщика не разглашает информацию о его состоянии.