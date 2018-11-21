Дзюба обратился к болельщикам после проигрыша сборной по футболу Швеции

Нападающий российской сборной по футболу Артем Дзюба записал видеообращение, в котором обратился к болельщикам после проигрыша Швеции. Сборная России 20 ноября проиграла заключительный групповой матч шведской команде со счетом 0:2.

Артем Дзюба поблагодарил футбольных фанатов за поддержку команды. "Чисто человеческое спасибо вам за то, что поддерживаете нас, тратите свое здоровье, нервы и время. Мы вас всегда стараемся радовать", - заявил Артем Дзюба.

Он отметил, что очень тепло от поддержки российских блельщиков было на чемпионате мира. "Мы все вместе объединились ради одной цели. Нам безумно приятно смотреть, как страна переживает за нас и радуется победам", - отметил он. "Простите нас, если мы где-то показываем не те результаты, которые вы от нас ждете. Мы стараемся и сражаемся до конца. Пусть и не всегда получается! Безразличных в команде нет, а это главное", — подчеркнул Дзюба. Его речь опубликована в Twitter команды.

Перед Артемом выступил наставник сборной Станислав Черчесов на пресс-конференции.

Анализируя матч группового этапа Лиги наций России и Швеции, Черчесов отметил, что поражение от шведов стало не обидным, а заслуженным, поскольку скандинавы играли более качественно, а российская команда в силу разных причин не была сбалансирована.

"Нам есть, куда расти", - сказал Дзюба.