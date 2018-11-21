Телеканал МАТЧ ПРЕМЬЕР стал обладателем премии «Золотой луч — 2018»

Телеканал МАТЧ ПРЕМЬЕР стал лауреатом одной из самых престижных национальных премий в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч». Торжественная церемония награждения состоялась 20 ноября в Москве.

В этом году премия «Золотой луч» отметила свой юбилей — она была вручена в 10-й раз. Среди членов жюри премии известные представители ТВ-индустрии: Эдуард Сагалаев, Сусанна Альперина, Кирилл Набутов, Николай Орлов и другие.

Премия «Золотой луч» была учреждена в 2009 году Национальной ассоциацией телерадиовещателей (НАТ). Цель премии — определять стандарты качества в области создания тематических программ и каналов, а также содействовать дальнейшему развитию индустрии, стимулировать маркетинговую активность и позиционирование телеканалов.

Основными критериями при выборе победителей являются территория вещания канала, объем аудитории, среда распространения, объем программ собственного производства, оригинальность идеи канала и способы ее реализации, разнообразие программного наполнения.

Телеканал МАТЧ ПРЕМЬЕР был запущен «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» (входит в «Газпром-медиа) 27 июля 2018 года. Это самый молодой канал из семейства каналов «Матч ТВ».

МАТЧ ПРЕМЬЕР - новый премиальный канал о российском футболе с эксклюзивным контентом, на котором доступны все матчи Российской Премьер-Лиги сезона 2018/19 в прямом эфире. Также зрители МАТЧ ПРЕМЬЕР имеют возможность смотреть матчи российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы, матчи Кубка России и товарищеские матчи клубов РПЛ, матчи сборной России по футболу и молодежной сборной России и аналитические футбольные программы. Об этом сообщает пресс-служба "Матч ТВ".

"Интернет здорово спасает региональное телевидение, оно вовсю этим пользуется. Региональное телевидение не умрет, оно переживает непростую фазу своего существования, но оно никогда не умрет, потому что оно нужно людям", - рассказал Эдуард Сагалаев, председатель жюри премии «Золотой луч», президент Национальной ассоциации телерадиовещателей. Об этом пишет ОТР.