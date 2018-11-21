В матче лиги наций Россия потерпела поражение от Швеции 2:0

Матч Лиги Наций УЕФА 2018/19 Швеция – Россия состоялся 20 ноября в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена». Главным рефери назван Бенуа Бастьен (Франция).

Борьба в группе 2 дивизиона B за повышение в классе продолжается. Исход первого места будет решён в заключительном туре, в котором россиянам для прохода будет достаточно ничьи, а вот скандинавской сборной стоит обязательно побеждать.

На данный час ситуация в группе выглядит так: : у России -7 очков, Швеции -4 очка и у Турции -3 очка

Сенсацией стало поражение Швеции от Турции в первом раунде Лиги Наций на своём поле. После этого скандинавская команда расписала мировую с Россией, а 17 ноября одержала важную победу над теми же турками, и теперь «сине-жёлтые» имеют хорошие шансы на выход из группы с первой позиции. Скандинавская сборная, невзирая на свою нестабильность, является мощной командой с хорошими игроками в составе, к тому же, у руля «Blagult» стоит опытный тренер, жаждущий больших побед.

Россия удачно начала дебютный турнир Лиги Наций, и в первом же раунде одержала уверенную победу над «янычарами» со счётом 2:1. Затем была мировая партия со шведами, но после бойцы Станислава Черчесова снова превзошли турков, на этот раз, победив их дома 2:0, - сообщает football-match24.com. В целом, сборная России находится в неплохой форме, и демонстрирует красивый футбол, особенно в игре против оппонентов, уровня ниже себя.

Игра началась во взаимных атаках, идет борьба за центр поля, для того, чтобы доминировать, крайние защитники должны создать движение, снабжать игроков атаки точными передачами в центр штрафной соперника.

Игнатьев здорово подключился по правому флангу, Полоз на него отыграл, и последовала неплохая подача в район вратарской площадки на Дзюбу, но Ольсен смог поймать мяч в руки.

Пока медленно действуют команды, разварачиваются позиционные атаки, много передач поперек поля и назад к своим воротам, очень осторожно играют команды, слишком многое зависит от этого поединка

Люстиг подключился по своему правому флангу, выполнил неплохой навес на дальнюю штангу на Берга, но успел на опережение сыграть Игнатьев.

Заброс к линии штрафной площади сборной Швеции, где состоялось противостояние Гранквист-Дзюба, и Артём в борьбе на втором этаже подтолкнул оппонента в спину. Удачно капитан хозяев подставился

Плохо держится мяч у россиян, на 15 мин прошла первая атака сборной России, но Дзюба попал в голкипера

Люстига отлично подключили передачей в разрез, защитник мягко навешивал на дальнюю штангу от лицевой линии, но Лунёв здорово сыграл, забрал мяч в руки быстрее оппонента.

Вновь дальний удар по нашим воротам, Юханссон от души зарядил, выше перекладины мяч пролетел. Много дают бить из опорной зоны наши футболисты, это пока не очень нравится.

76% на 24% по владению мячом на эту минуту в пользу шведов и при этом ни одного прицельного удара в створ ворот. Яркая характеристика сегодняшней встречи. И сейчас шведские игроки продолжают мяч катать.Неплохой перевод на левый фланг атаки сборной Швеции, там была свободная зона, но Аугустинссона подвела техника, на приёме он отпустил мяч далеко от себя, причём в сторону центра поля.

Россияне практически не владеют мячом, дают возможность делать диагональные передачи в нашу штрафную

Совсем не получается у сборной России переход в атаку. Мяч просто не держится, хоть ты убей. Крайне непростая игра нас сегодня ждёт, это очевидно.

Вновь угловой у ворот сборной России. Пошёл навес слева на ближнюю штангу, Дзюба не успел выскочить на Гранквиста, который убежал от Нойштедтера и опасно пробил головой! В прыжке Лунёв нашу команду выручил! Много свободных зон в штрафной России

Неплохой отрезок провели футболисты сборной России, чуть потрепали нервишки команде Швеции. Да и не железные эти ребята, начнут они постепенно и нервничать, счёт-то давит.

На 41 мин сборная Швеции забивает гол Виктор Линделоф. 1:0.повела сборная Швеции :

подача от угла поля, мяч с линии вратарской отскочил в центр штрафной площади, и набежавший Линделоф в касание сильным ударом низом отправил снаряд в самый угол ворот Лунёва. Ну что сказать, всё к тому и шло. Когда играешь весь матч в обороне, трудно не пропустить. Теперь надо думать о нападении, время для этого пришло .Очередной навес в нашу штрафную площадь, опять играем на вынос. Так шведы и второй нам положат ещё до перерыва. Что-то перемудрили тренеры с игрой в обороне. Даже в контратаку не убежать.

1-й тайм завершился, это был скучный, нудный футбол, такой продукт не зажигает и пока не вселяет надежд.

Во 2-ом тайме сборная России активизировалась, но играть широко не получается, все зоны закрыты, хоть шведы и сознательно отдали мяч нашей сборной, воспользоваться этим наши футболисты не могут

Да, шведы решили повнимательнее сыграть в обороне. Осталось нам развернуть как следует наступательные действия. На скамейке есть игроки на любой вкус: и россияне, и бразильцы.

Везде успевают шведы. И в атаке, и в центре поля. Обострить тоже пока игру у нас не получается. Начинают хозяева поля потихоньку и время затягивать в рамках разумного.

Отличная атака сборной России! Хороший пас к линии штрафной площади под удар Камболову, который каши мало ел! Пробил не очень сильно, в итоге угодив в соперника в штрафной площади.

На 72 мин швед Маркус Берг увеличивают счет до 2:0 Шведы в контратаках забивать умеют в отличие от нас. И если с ударом из центра штрафной Лунёв справился, но отбил точно на Берга, который с угла вратарской переправил мяч в пустой угол.

Да, трудно было даже представить, что так всё получится. Шведы и автобус наш взломали, и в итоге в контратаке забили. Пока проигрываем мы эту встречу по полной программе.

Пошла заключительная десятиминутка второго тайма. Верить хочется, но впереди ничего не получается. Замены ни к чему не привели, к сожалению.

Матч подходит к концу, и пока не видно, за счёт чего сборная России сможет забить хотя бы один гол. Шведы к концовке свежее, всё контролируют они без особых проблем.

Сборная Россия проигрывает сборной Швеции и не попадает в дивизион А и остается в группе В.