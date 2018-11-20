Дзюба вошел в состав сборной России по футболу на матч со Швецией

Матч заключительного тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборной России и Швеции начинается через несколько минут. Прямую трансляцию покажет Первый канал. Артем Дзюба, который был травмирован, включен в стартовый состав.

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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба назначен капитаном российской сборной во встрече со Швецией. В стартовом составе на поле выйдут: Андрей Лунев, Владислав Игнатьев, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Кирилл Набабкин, Далер Кузяев, Юрий Газинский, Алексей Ионов, Дмитрий Полоз, Александр Ерохин. Тренет российской сборной - Станислав Черчесов.

Напомним, в товарищеской встрече с Германией Дзюба не играл.