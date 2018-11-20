Орсер: в отношениях с Евгенией Медведевой бывают кризисные моменты

Серебряный призер Олимпиады-2018 российская фигуристка-одиночница Евгения Медведева готовится к ответственным соревнованиям под руководством канадского тренера Брайана Орсера. К Орсеру Женя, которой 19 ноября исполнилось 19 лет, ушла от Этери Тутберидзе. Алина Загитова стала победительницей этапа мирового Гран-при в Москве

Медведева заняла третье место на этапе Гран-при в Канаде, проиграв Елизавете Туктамышевой и японской фигуристке Мако Ямасите. По словам канадского тренера Брайана Орсера, "с любым новым учеником непросто". С Женей у него особых сложностей не было. "Она потрясающая фигуристка, которая очень любит кататься. У нее просто космический талант, плюс она пришла ко мне от очень хорошего тренера", - охарактеризовал Медведеву новый наставник. По мнению Орсера, следующий шаг в ее карьере — наслаждение катанием. "Просто взрослый спортсмен не может выигрывать все соревнования подряд. Молодой фигурист — да... Нужно быть готовым иногда проиграть", сказал тренер и отметил, что "спортсменам это очень сложно понять"- пишет "Спорт-Экспресс".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)6 Ноя 2018 в 10:31 PST

Орсер рассазал, как после неудачного выступления на этапе в Канаде расстроенная и рассерженная одновременно Евгения позвонила ему тренеру посреди ночи и поделилась своими переживаниями о плохом прокате. Как отметил тренер, Женя была "немного сумасшедшей, злой и подавленной".

И Орсер ей посоветовал: "Будь злой и расстроенной, но ты получишь урок, а завтра настанет новый день".

В итоге произвольную программу Медведева откатала блестяще. "Но эта ситуация многому научила и меня. Когда говорил с ней днем и ночью, стал лучше понимать ее как человека", — рассказал Орсер.