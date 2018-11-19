Как прошёл юбилей самбо

Нынешний год – юбилейный для самбо. 16 ноября отечественному виду спорта исполнилось 80 лет. В этот день в 110 российских городах прошли показательные выступления самбистов и соревнования среди юношей и девушек.

В столице за пальму первенства боролись более 150 спортсменов. В соревнованиях приняли участие 16 команд из разных уголков страны. Чтобы выиграть турнир, команда должна иметь наибольшее количество побед в схватках «стенка на стенку», а также сдать нормы ГТО.

Во время финала разразилась нешуточная борьба между командами Краснодарского края и Москвы. Болельщики старались всячески поддерживать спортсменов. В итоге сборная Москвы одержала победу, однако тренер краснодарской команды Эдуард Викторович Евгеньев остался доволен результатом. «Для воина победа и поражение – обычное дело. Сегодня выиграл, завтра проиграл. Одержал победу – молодец. Нет – ничего, иди и тренируйся дальше», – поделился тренер. При этом добавил, что в следующем году они точно завоюют первое место.

Участница соревнований Анна Карапетян поделилась своими впечатлениями о прошедших соревнованиях. По её словам, турнир был непростой. «Команды очень серьезные. Было нелегко, старались поддерживать друг друга, чтобы достойно выступить», – рассказала спортсменка. При этом юная самбистка призналась, что девочкам несложно заниматься борьбой. «Я не вижу различий между мальчиками и девочками. Все борются и тренируются одинаково. На одном уровне», – сказала Анна.

Рудольф Мкртичевич Бабоян, советский самбист, Заслуженный тренер России, судья международной категории, похвалил организаторов соревнований и участников турнира. «Это праздник для нас всех. Самое главное – для наших детей, которые только начинают заниматься этим видом спорта. Масса детей заражены болезнью самбо. Хорошей болезнью. Участники соревнований показали хороший уровень подготовки. Очень понравился один спортсмен, настоящий зверь. Есть ребята, которые чувствуют себя немного скованно. Но это дети. Они еще только начали заниматься. Самбо потом раскроет их таланты, решительность и смелось. Для этого нужно время. Главное, чтобы продолжали заниматься», – подытожил Рудольф Мкртичевич.

Старший тренер юношеской сборной России по самбо Андрей Павлович Родионов отметил, что следующий год будет особенным. Ведь 2019 год объявлен Годом самбо. «Очень насыщенный календарь, – сказал Андрей Павлович. – Проект «Самбо в школу» набирает обороты. Многие школы уже включили в программу уроков физкультуры основы борьбы. Но пора уже посмотреть, чему за это время научились дети. Именно на соревнованиях они могут продемонстрировать себя, приобрести опыт, показать, на что способны».