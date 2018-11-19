Евдокимова в выступлении на Гран-при России разделась, как Туктамышева

Российская фигуристка Софья Евдокимова устроила небольшой стриптиз на льду в паре с Егором Базиным. Интересный танец под музыку Майкла Джексона увидели зрители показательных выступлений на Гран-при в Москве. Елизавета Туктамышева вызвала массовое раздевание фигуристов на льду

Спортсменка сбросила пиджак, представ перед зрителями в спортивном топе. Её партнер также скинул верх.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева также раздевалась до белья во время показательных выступлений на этапах Гран-при в Канаде и Японии.