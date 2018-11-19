Звезды сразятся в шахматы против робота в акции «Матч ТВ»

21 ноября в шахматном клубе World Chess Club Moscow в рамках поддержки Чемпионата за мировую шахматную корону телеканал «Матч ТВ» пригласил Сергея Карякина прокомментировать уникальный блиц-турнир, в котором примут участие Дмитрий Позов (актер шоу «Импровизация»), 5-летний вундеркинд Миша Осипов и Сергей Быков, тренер сборной России по баскетболу.

Противником звездных участников станет шахматный робот, что сделает турнир захватывающим и зрелищным соревнованием искусственного интеллекта и любителей шахматного спорта.

В World Chess Club Moscow, официальной фан-зоне Чемпионата мира по шахматам 2018, пройдет блиц-турнир, одним из участников которого станет шахматный робот. Мир видел уже не одну шахматную баталию между гроссмейстерами и искусственным интеллектом, однако, на этот раз у него будут совсем другие соперники. Посмотрим, готов ли он к такому вызову? Партнерами робота по игре станут гости, специально приглашенные спортивным телеканалом “Матч ТВ”. Среди них –Дмитрий Позов, актер шоу “Импровизация”, Миша Осипов, 5-летний вундеркинд, и Сергей Быков, тренер сборной России по баскетболу. Гости сыграют с роботом, чтобы выяснить, кто же сильнее: искусственный интеллект или сила человеческого разума.



Комментатором турнира выступит российский гроссмейстер, вице-чемпион мира Сергей Карякин. Он проанализирует ход игры, а также по ее окончании разберет волшебную партию из фильма «Гарри Поттер и философский камень». Всемирно известный гроссмейстер расскажет какие ошибки допустили Рон и Гермиона в начале партии и о том, как, шахматисты называют прием, которым воспользовались юные волшебники, чтобы выиграть. Об том сообщает пресс-служба "Матч-ТВ".