Фигуристке Евгении Медведевой исполнилось 19 лет
19 ноября 2018, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская фигуристка Евгения Медведева, выступающая в одиночном катании, отмечает сегодня день рождения. Ей исполнилось 19 лет, и за последний год в жизни спортсменки произошли перемены.
За прошедший год Евгения Медведева прошла серьезный этап в жизни. Она приложила все силы к тому, чтобы ускорить свое восстановление после травмы и выступить на Олимпиаде в Пхенчхане, но уступила олимпийское золото своей соотечественнице и сопернице Алине Загитовой, которую тренер обеих фигуристок Этери Тутберидзе только-только вывела из состава юниоров.
Затем Евгения сменила тренера – она перешла к Брайану Орсеру и переехала в Канаду. Спортсменка подчеркивает, что будет продолжать представлять Россию на соревнованиях, но уже год не может выиграть. Тем не менее, ее новый тренер сохраняет спокойствие.
«Женя влюблена в фигурное катание. Она не хочет завершать карьеру, ее цель – Олимпийские игры 2022 года. Мы работаем над чем-то большим, масштабным, а это требует времени и терпения. По моему опыту, процесс перемен занимает полтора года, а мы работаем только пять месяцев», - рассказал Брайан Орсер.
Знаменитый канадский тренер уверен, что для Евгении Медведевой в ее 19 лет все только начинается в фигурном катании, и что его воспитанница обязательно станет суперзвездой фигурного катания, пишет «Газета.ру».
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