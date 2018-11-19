ХК «Трактор» начинают домашнюю серию

ХК «Трактор» завершил сложный трехматчевый выезд и начинает пятиматчевую домашнюю серию.

Главной проблемой выездной серии стала продолжающая сокращать ряды «Трактор» эпидемия травм. Тем не менее, проявив бойцовский характер в овертайме встречи с «Витязем» наши смогли вырвать победу. Матч с питерским СКА закончился со счетом 1:0. Стоит отметить, что в этом сезоне только две команды КХЛ смогли оказать такое достойное сопротивление питерцам, пропустив лишь одну шайбу - «Трактор» и «Локомотив».

После 28 игр регулярного чемпионата «Трактор» занимает 10 строчку, заметно сократив отрыв по очкам. От кубковой восьмерки отделяет 1 очко. Впереди по-прежнему ХК «Кунь Лунь» (Пекин) и ХК «Нефтехимик» (Нижнекамск).

20 ноября - ХК «Трактор»& ХК «Ак Барс» (Казань), 19-00ч.. Соперники идут на четвертой строчке турнирной таблицы Конференции Восток.В этом сезоне с обладателем Кубка Гагарина прошлого сезона черно-белые еще не встречались. История противостояний насчитывает - 45 матчей. Преимущество в победах у «Ак Барса», который был сильнее в 27 играх. «Трактор» выиграл 18 раз. Если в основное время и в овертаймах чаще побеждать удавалось «Ак Барсу», то в сериях послематчевых буллитов команды равны. В предматчевой программе музыкальный настрой задаст болельщикам «Кафе Улыбка» – кавер-группа, более 10 лет плотно гастролирующая по всей России и ближнему зарубежью. Музыканты группы играют в авторских проектах с разными стилями от хип-хопа и рока до металла и альтернативы. Артисты выступали на одних из самых больших площадках страны вместе с Би-2, «Смысловыми Галлюцинациями», BlackStar, Serebro, «РукиВверх!».

22 ноября ХК «Трактор»& ХК «Нефтехимик» (Нижнекамск), 19-00ч. У соперников40 очных встреч, и «Трактор» лидирует по количеству побед. В этот день в фойе арены будет выставлен мини-талисман «Трактора» - белый Медведь, побывавший в космической экспедиции с космонавтом Олегом Артемьевым. Наш медвежонок работал индикатором невесомости. Болельщики смогут сделать фото с космическим Медведем. Организаторы приглашают болельщиков прийти на матч в костюмах с элементами космической темы. Автор лучшего костюма получит серьезный подарок – бытовую технику. В предматчевой программе также вступят старые добрые друзья Клуба – группа MAKINTOSH. В 2016 году подарили родному Челябинску гимн, который звучит на дне рождения города каждый год, завершая салют. Топовая кавер-группа Уральского региона успешно гастролирует по городам России, делясь своим драйвом и энергетикой. В послужном списке команды разогрев таких звезд как Группировка «Ленинград», Би-2, Ёлка, «Смысловые Галлюцинации», Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Евгений Маргулис, «Чайф», «ЧИЖ и Ко».

24 ноября ХК «Трактор»& ХК «Торпедо» (Нижний Новгород),17-00ч. - Новичок Конференции Восток идет на седьмом месте. Команды встречались 20 раз, и 14 побед одержал «Трактор». В этот день предматчевая программа развлечений будет посвящена Дню матери в России. Болельщики смогут бесплатно подписать открытки любимым мамам. Вокально-оригинальная группа «Бабочки», общий возраст участниц которой более 280 лет, представит попурри на современные песни. «Бабочки» были участниками ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» - «Аффтор жжот». Группа перепела нашумевшую песню «Экспонат» Группировки «Ленинград». Видео с выступления четырех харизматичных бабушек осмотрели более 300 тысяч человек. Сами артистки отмечают, что рады возможности провести свою пенсию подобным образом, ведь им удается «зажигать молодежь».