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ХК «Трактор» начинают домашнюю серию

19 ноября 2018, 12:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

ХК «Трактор» начинают домашнюю серию

ХК «Трактор» завершил сложный трехматчевый выезд и начинает пятиматчевую домашнюю серию.

Главной проблемой выездной серии стала продолжающая сокращать ряды «Трактор» эпидемия травм. Тем не менее, проявив бойцовский характер в овертайме встречи с «Витязем» наши смогли вырвать победу. Матч с питерским СКА закончился со счетом 1:0. Стоит отметить, что в этом сезоне только две команды КХЛ смогли оказать такое достойное сопротивление питерцам, пропустив лишь одну шайбу - «Трактор» и «Локомотив».

После 28 игр регулярного чемпионата «Трактор» занимает 10 строчку, заметно сократив отрыв по очкам. От кубковой восьмерки отделяет 1 очко. Впереди по-прежнему ХК «Кунь Лунь» (Пекин) и ХК «Нефтехимик» (Нижнекамск).

20 ноября - ХК «Трактор»& ХК «Ак Барс» (Казань), 19-00ч.. Соперники идут на четвертой строчке турнирной таблицы Конференции Восток.В этом сезоне с обладателем Кубка Гагарина прошлого сезона черно-белые еще не встречались. История противостояний насчитывает - 45 матчей. Преимущество в победах у «Ак Барса», который был сильнее в 27 играх. «Трактор» выиграл 18 раз. Если в основное время и в овертаймах чаще побеждать удавалось «Ак Барсу», то в сериях послематчевых буллитов команды равны. В предматчевой программе музыкальный настрой задаст болельщикам «Кафе Улыбка» – кавер-группа, более 10 лет плотно гастролирующая по всей России и ближнему зарубежью. Музыканты группы играют в авторских проектах с разными стилями от хип-хопа и рока до металла и альтернативы. Артисты выступали на одних из самых больших площадках страны вместе с Би-2, «Смысловыми Галлюцинациями», BlackStar, Serebro, «РукиВверх!».

22 ноября ХК «Трактор»& ХК «Нефтехимик» (Нижнекамск), 19-00ч. У соперников40 очных встреч, и «Трактор» лидирует по количеству побед. В этот день в фойе арены будет выставлен мини-талисман «Трактора» - белый Медведь, побывавший в космической экспедиции с космонавтом Олегом Артемьевым. Наш медвежонок работал индикатором невесомости. Болельщики смогут сделать фото с космическим Медведем. Организаторы приглашают болельщиков прийти на матч в костюмах с элементами космической темы. Автор лучшего костюма получит серьезный подарок – бытовую технику. В предматчевой программе также вступят старые добрые друзья Клуба – группа MAKINTOSH. В 2016 году подарили родному Челябинску гимн, который звучит на дне рождения города каждый год, завершая салют. Топовая кавер-группа Уральского региона успешно гастролирует по городам России, делясь своим драйвом и энергетикой. В послужном списке команды разогрев таких звезд как Группировка «Ленинград», Би-2, Ёлка, «Смысловые Галлюцинации», Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Евгений Маргулис, «Чайф», «ЧИЖ и Ко».

24 ноября ХК «Трактор»& ХК «Торпедо» (Нижний Новгород),17-00ч. - Новичок Конференции Восток идет на седьмом месте. Команды встречались 20 раз, и 14 побед одержал «Трактор». В этот день предматчевая программа развлечений будет посвящена Дню матери в России. Болельщики смогут бесплатно подписать открытки любимым мамам. Вокально-оригинальная группа «Бабочки», общий возраст участниц которой более 280 лет, представит попурри на современные песни. «Бабочки» были участниками ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» - «Аффтор жжот». Группа перепела нашумевшую песню «Экспонат» Группировки «Ленинград». Видео с выступления четырех харизматичных бабушек осмотрели более 300 тысяч человек. Сами артистки отмечают, что рады возможности провести свою пенсию подобным образом, ведь им удается «зажигать молодежь».

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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