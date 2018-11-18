Российские бойцы выиграли чемпионат мира по ММА
18 ноября 2018, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]
Россияне триумфально выступили на первом объединенном чемпионате мира ММА, завоевав 5 золотых медалей, одну серебряную и в первое общекомандное место. Таким образом Россия в шестой раз подтвердила свои лидирующие позиции.
В этом году соревнования, проходящие в Бахрейне, получили особый статус, впервые чемпионат прошел в объединённом формате под эгидой двух мировых федераций IMMAF и WMMAA и собрал рекордное количество команд из 52 стран.
Чемпионами мира стали:
до 56,7 кг: Сатиев Руслан;
до 61,2 кг: Магомедов Шарапудин;
до 77,1 кг: Багомедов Ислам;
до 84 кг: Меджидов Джамал;
до 93 кг: Шахрудинов Магомед.
На юниорском чемпионате мира (18-20 лет) в Бахрейне россияне так же добились первого общекомандного результата среди 36 стран-участников. В копилку российские юниоры положили 5 золотых медалей, 2 "серебра" и 1 "бронзу". На высшую ступень пьедестала почета поднялись:
до 65,8: Эльбек Алышов;
до 70,3: Хотов Резуан;
до 83,9 кг: Умаров Магомедхабиб;
до 93 кг: Глазков Игорь;
свыше 93: Махмудов Шамсудин.
По итогам международной премии Amateur MMA Awards, прошедшей в рамках чемпионата мира, Сборная России победила в номинации "Команда года".
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес