Загитова призналась, что из-за роста испытывает боль в суставах
18 ноября 2018, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова заявила после этапа Гран-при в Москве, что использование тейпов связано с возрастными изменениями в ее организме.
Напомним, 16-летняя Алина Загитова одержала победу на этапе Гран-при в российской столице, набрав в сумме 222.95 балла. Фигуристка выступала с тейпами на правом колене и голени.
Отвечая на вопрос журналистов о том, с чем это связано, фигуристка пояснила: "Это связано с тем, что, когда человек растет, а нагрузки при этом остаются такими же, начинают болеть суставы".
Впрочем, судя по всему, Загитова не видит в этом какой-либо проблемы. По мнению юной фигуристки, боль скоро отступит. По ее словам, "это необходимо просто перетренировать".
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