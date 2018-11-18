Загитова призналась, что из-за роста испытывает боль в суставах

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова заявила после этапа Гран-при в Москве, что использование тейпов связано с возрастными изменениями в ее организме.

Напомним, 16-летняя Алина Загитова одержала победу на этапе Гран-при в российской столице, набрав в сумме 222.95 балла. Фигуристка выступала с тейпами на правом колене и голени.

Отвечая на вопрос журналистов о том, с чем это связано, фигуристка пояснила: "Это связано с тем, что, когда человек растет, а нагрузки при этом остаются такими же, начинают болеть суставы".

Впрочем, судя по всему, Загитова не видит в этом какой-либо проблемы. По мнению юной фигуристки, боль скоро отступит. По ее словам, "это необходимо просто перетренировать".