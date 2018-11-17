Алина Загитова стала победительницей этапа мирового Гран-при в Москве

Россиянка Алина Загитова стала победительницей пятого тапа мирового Гран-при в Москве. Фигуристка - лучшая и в короткой, и в произвольной программе. В сумме по итогам олимпийская чемпионка набрала 222, 95 балла.

Загитова бронирует финал Гран-при в Ванкувере с максимальной суммой баллов (30). Болельщики стоя смотрели за выступлением Загитовой в Москве. Ликовала Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин, комментировавшие соревнования.

Второе место завоевала российская фигуристка, воспитанница знаменитого тренера Алексея Мишина Софья Самодурова. Ее результат - 198,01 балла. Третье место завоевала спортсменка из Южной Кореи Лим Ын Су. Ее результат — 185,67.

Турнир по фигурному катанию состоялся в московском "Мегаспорте". Победы одержали японский фигурист Юдзуру Ханю у мужчин, Александра Степанова и Иван Букин с мировым рекордом среди спортивных пар, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов — в танцах на льду.