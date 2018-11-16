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В Лужниках прошла церемония закладки камня под памятник основателям самбо

16 ноября 2018, 23:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Лужниках прошла церемония закладки камня под памятник основателям самбо

В Лужниках на Аллее славы прошла торжественная церемония закладки камня под памятник основателям самбо. Установка самого памятника запланирована на 2019 год. Основателями самбо являются Виктор Спиридонов, Василий Ощепков и Анатолий Харлампиев.

«Эти люди сделали то, что сегодня называется самбо – вид спорта, который дает возможность любому человеку найти себя в нем. Надеюсь, что в 2019 году будет поставлен памятник нашим основоположникам. Это наша главная задача», – сказал Сергей Елисеев, президент Всероссийской федерации самбо.

На церемонии закладки камня также присутствовали сопредседатель попечительского совета Всероссийской федерации самбо (ВФС), замсекретарь Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, замминистр культуры РФ Николай Малаков, а также ветераны самбо, действующие спортсмены и ученики школы «Самбо-70».

Торжественное мероприятие прошло в рамках празднования Всероссийского дня самбо и 80-летия этого вида спорта.

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В Лужниках прошла церемония закладки камня под памятник основателям самбо

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