Алина Загитова установила новый мировой рекорд в короткой программе
16 ноября 2018, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]
Победительница Олимпиады-2018 15-летняя российская фигуристка Алина Загитова безупречно откатала короткую программу на этапе Гран-при в Москве, получила оценку 80,78 балла и установила новый мировой рекорд. Олимпийская чемпионка уверенно и без помарок выполнила все элементы.
Второе место заняла еще одна россиянка Софья Самодурова. Загитова стала лидером турнира по итогам короткой программы. Алина побила свой же рекорд, установленный в сентябре на соревнованиях Nebelhorn Trophy в Германии, на котором она набрала 79,93 балла. Сегодня Алиной довольны ее тренеры Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.
"Я рада, что смогла собраться на свой любимый каскад. Не всегда морального готова к нему, но в Москве у меня получилось сделать. Я вошла в кураж, чувствовала, что мне по-настоящему нравится выступать", — сказала Алина Загитова в эфире "Матч ТВ".
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