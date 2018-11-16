Алина Загитова установила новый мировой рекорд в короткой программе

Победительница Олимпиады-2018 15-летняя российская фигуристка Алина Загитова безупречно откатала короткую программу на этапе Гран-при в Москве, получила оценку 80,78 балла и установила новый мировой рекорд. Олимпийская чемпионка уверенно и без помарок выполнила все элементы. Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на этапе Гран-при в России

Второе место заняла еще одна россиянка Софья Самодурова. Загитова стала лидером турнира по итогам короткой программы. Алина побила свой же рекорд, установленный в сентябре на соревнованиях Nebelhorn Trophy в Германии, на котором она набрала 79,93 балла. Сегодня Алиной довольны ее тренеры Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.

"Я рада, что смогла собраться на свой любимый каскад. Не всегда морального готова к нему, но в Москве у меня получилось сделать. Я вошла в кураж, чувствовала, что мне по-настоящему нравится выступать", — сказала Алина Загитова в эфире "Матч ТВ".