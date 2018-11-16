Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на этапе Гран-при в России

В России проходит этап серии Гран-при по фигурному катанию. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями в короткой программе в соревнованиях спортивных пар. Фигуристы набрали 78,47 балла, обновив мировой рекорд.

Второе место заняла итальянская пара Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (72,32), третье - россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (69,38).

Еще одна российская пара Алиса Ефимова и Александр Коровин после короткой программы на четвертом месте (65,46). Произвольную программу пары покажут в субботу, 17 ноября.

Тарасова и Морозов - серебряные призеры Олимпиады 2018 года в командном первенстве, серебряные призеры чемпионата мира - 2018, бронзовые призеры мирового первенства - 2017. В этом сезоне они уже выиграли этап Гран-при в США.

Российская пара танцоров на льду Александра Степанова и Иван Букин заняла первое место в ритм-танце на пятом этапе Гран-при в России. Их результат - 74,49 балла. Второй результат показала американская пара Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (69,01). Третьими стали представители Испании Сара Уртадо и Кирилл Халявин (66,40).

У мужчин на пятом этапе Гран-при в России в короткой программе победил двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю.