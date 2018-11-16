Шестеро российских бойцов вышли в финал 1-го объединенного ЧМ по ММА
16 ноября 2018, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]
Шестеро российских бойцов претендуют на "золото" чемпионата мира по ММА, который проходит в Бахрейне. Впервые чемпионат проводится в объединенном формате под эгидой двух мировых федераций IMMAF и WMMAA. В финал вышли:
до 56,7 кг: Сатиев Руслан;
до 61,2 кг: Магомедов Шарапудин;
до 77,1 кг: Багомедов Ислам;
до 84 кг: Меджидов Джамал;
до 93 кг: Шахрудинов Магомед;
свыше 93 кг: Пономарев Григорий.
Одновременно с чемпионатом мира среди взрослых в Бахрейне проходит юниорский чемпионат мира(18-20 лет), в финал которого пробились пять россиян:
до 56,7: Бахачилиев Шамиль;
до 70,3: Хотов Резуан;
до 83,9 кг: Умаров Магомедхабиб;
до 93 кг: Глазков Игорь;
свыше 93: Махмудов Шамсудин.
Финал пройдет 17 ноября.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес