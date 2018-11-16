Шестеро российских бойцов вышли в финал 1-го объединенного ЧМ по ММА

Шестеро российских бойцов претендуют на "золото" чемпионата мира по ММА, который проходит в Бахрейне. Впервые чемпионат проводится в объединенном формате под эгидой двух мировых федераций IMMAF и WMMAA. В финал вышли:



до 56,7 кг: Сатиев Руслан;

до 61,2 кг: Магомедов Шарапудин;

до 77,1 кг: Багомедов Ислам;

до 84 кг: Меджидов Джамал;

до 93 кг: Шахрудинов Магомед;

свыше 93 кг: Пономарев Григорий.









Одновременно с чемпионатом мира среди взрослых в Бахрейне проходит юниорский чемпионат мира(18-20 лет), в финал которого пробились пять россиян:

до 56,7: Бахачилиев Шамиль;

до 70,3: Хотов Резуан;

до 83,9 кг: Умаров Магомедхабиб;

до 93 кг: Глазков Игорь;

свыше 93: Махмудов Шамсудин.

Финал пройдет 17 ноября.