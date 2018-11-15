Артем Дзюба сегодня пропустит товарищеский матч сборной с футболистами Германии

Товарищеский матч между сборными Германии и России начнется в 22.45. Несколько футболистов, которые играли в сборной России на чемпионате мира минувшим летом, не смогут сразиться с немецкой командой.

Артем Дзюба сегодня пропустит матч из-за травмы ноги. Футболист ЦСКА Марио Фернандес играть не сможет, он получил сотрясение мозга. Нездоровится и спартаковцу Роману Зобнину.

Cтанислав Черчесов вызвал на игру с Германией 20-летнего Федора Чалова. По мнению бывшего нападающего сборной России Дмитрия Булыкина, он является очень перспективным футболистом. "Будем надеяться на то, что он будет только прибавлять. Вызов в сборную должен добавить ему новых эмоций и помочь в прогрессе", — цитирует Булыкина "Чемпионат.cоm".

Федор Чалов — нападющий молодежной и основной команды ЦСКА.