Спортивная инфраструктура в Кореновске – на уровне

В Кореновске по поручению руководителя краевого парламента Юрия Бурлачко председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями, председатель Совета молодых депутатов Кубани Александр Поголов провел расширенное выездное заседание совместно с профильным комитетом краевого Совета молодых депутатов (СМД).

Участие в работе выездного заседания приняли члены обоих комитетов, депутат ЗСК Вячеслав Сбитнев, а также представители министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и администрации муниципального образования Кореновский район, председатель Совета Кореновского района Василий Слепухин.

В повестке заседания был ряд вопросов, посвященных развитию спорта в Краснодарском крае и анализу деятельности комитета СМД по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями.

Заседание не случайно было решено провести в Кореновске – городу есть чем гордиться в плане развития массового спорта и привлечения подрастающего поколения к физической культуре и здоровому образу жизни. Изучению этого опыта депутаты уделили особое внимание. Началось мероприятие с посещения спортивных объектов Кореновска. Парламентарии ознакомились со спортивной инфраструктурой города, осмотрели бассейн в школе № 18, центральный стадион спортивной школы № 1 и главную спортивную достопримечательность города – ледовый дворец. Увиденное депутаты обсудили на заседании в числе прочих вопросов повестки.

Как отметил Александр Поголов, обязательное наличие современных спортивных комплексов даже в сравнительно небольших муниципалитетах, станицах и поселках – залог дальнейшего развития массового спорта в крае. Власти региона уделяют этому вопросу особое внимание. Напомним, только в этом году в крае запланировано открыть в ряде населенных пунктов 18 спортивных объектов.

Депутат ЗСК, первая олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева дала высокую оценку спортивной инфраструктуре Кореновска, сказав, что в районе у детей есть замечательная возможность заниматься спортом, ставить высокие цели и добиваться их, но результат, конечно, зависит от личных стараний юных спортсменов.

В целом об опыте края по созданию условий для развития спорта шаговой доступности в рамках реализации майского Указа Президента РФ рассказала начальник отдела по взаимодействию с муниципальными образованиями и массовой физической культуре министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Анна Чижова.

- Кубань находится в числе лидеров среди других субъектов Российской Федерации по числу людей, занимающихся спортом. Депутаты приняли решение рекомендовать краевому министерству физической культуры и спорта продолжить работу по увеличению количества кубанцев, ведущих

здоровый образ жизни, а также повышению до пятидесяти пяти процентов доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, – прокомментировал Александр Поголов.

Также он подчеркнул, что опытом Кубани по развитию массового спорта планируется поделиться с коллегами из других регионов в рамках следующей Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая пройдет в 2019 году в зимней олимпийской столице – Сочи.

Парламентарии всех уровней, в том числе члены Совета молодых депутатов Кубани, держат на контроле состояние спортивной инфраструктуры в своих территориях, оснащенность спортинвентарем, выступают инициаторами различных спортивных мероприятий. Об этом говорила председатель комитета СМД по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Элеонора Жукова. В своем докладе она также детально проанализировала деятельность возглавляемого ею комитета в текущем году.

В рамках заседания о проделанной за девять месяцев 2018 года работе отчитался совет молодых депутатов при Совете муниципального образования Кореновский район – с информацией по этому вопросу выступил его председатель Андрей Васильев.

Далее были рассмотрены организационные вопросы, намечены планы дальнейшей работы молодых депутатов. Состоялось переизбрание председателя комитета СМД по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями – комитет возглавил Сергей Алферов, депутат Совета Тихорецкого района. Элеонору Жукову избрали секретарем комитета. Заместителями председателя стали Василий Лепихин, Мария Царевская, Дмитрий Дубин, Галина Кравчук.