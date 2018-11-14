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Суд поддержал спортсменов. Спортпит в Челябинске уничтожен незаконно

14 ноября 2018, 10:01 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Суд поддержал спортсменов. Спортпит в Челябинске уничтожен незаконно

Больше года длилась непримиримая тяжба между представителями Челябинской таможни и челябинским предпринимателем Д, из-за крупной партии иностранного спортивного питания «угодившего под санкции» и раздавленного бульдозером. Казалось бы, силы явно неравные. Да и понятно всем, что борьба с так называемой «санкционкой» в стране - дело государственной важности. Но сначала Арбитражный суд Челябинской области, а затем и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд решительно осудили действия таможенников.

Третьего августа 2017 года начальником отдела таможенного контроля Челябинской таможни была подготовлена докладная записка о целесообразности проведения таможенного осмотра помещений и территорий в торговом комплексе «Северо-западный» в целях соблюдения положений, предусмотренных Указом Президента России № 560 от 06.08.2014 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

И уже на следующий день – четвертого августа, нагрянув в магазин спортивного питания торгового комплекса, довольные сотрудники таможни убедились в том, что предприниматель действительно занимается розничной продажей специализированного спортивного питания для спортсменов. А странами производства «санкционной продукции», в количестве 186 упаковок общим весом более ста килограммов, запрещенной к ввозу на территорию России, являются Великобритания, США, Венгрия, Польша. Казалось бы победа. Итог упорной работы. Сначала «цветная» информация, полученная в ходе умелой оперативно-розыскной деятельности. Затем напряженная аналитическая работа по исследованию квалификационных признаков «санкционных товаров». С применением современной компьютерной техники и возможностей Интернета…

В тот же день – четвертого августа, изъятое в магазине спортивное питание было оперативно уничтожено под гусеницами бульдозера «путем механического раздавливания». Естественно, в присутствии сотрудника прокуратуры, надзиравшего за законностью.

Но вот незадача, оказывается, во исполнение президентского указа №560, правительством России было принято Постановление №778, которым действительно был введен запрет на ввоз в страну сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн, в частности пищевых и готовых продуктов. Правда, за исключением биологически активных добавок; специализированной пищевой продукции для питания спортсменов для обеспечения сборных команд Российской Федерации при подтверждении минспортом целевого назначения ввозимого товара, витаминно-минеральных комплексов, концентратов белков и их смесей; пищевых волокон и пищевых добавок…

И в основу определения классификационных признаков товаров попадающих под санкции был положен химический состав товара, который как выяснилось уже в суде, в данном случае, таможенниками не определялся. Выводы об отнесении спорного товара к «санкционным» был сделан на основании сведений отраженных на упаковке товара (которые информации о химическом составе товара не содержат), а так же на основании информации, размещенной в общедоступной сети Интернет.
При этом как выяснилось в ходе судебного слушания, экспертиза в целях установления химического состава, изъятого у предпринимателя товара, не проводилась. И поскольку изъятый товар был поспешно уничтожен, провести судебную экспертизу в рамках разрешения судебного спора уже не представляется возможным.

Поэтому суд в своем решении был вынужден указать, что «определение товарной подсубпозиции спорной продукции только на основании сведений, имеющихся в открытом доступе в сети Интернет, не отвечающих критериям достоверности – является неправомерным».

Соответственно основания для признания, изъятого у предпринимателя спортпита, «санкционным» товаром у таможенного органа не имелось.

И действия таможни по изъятию и уничтожению крупной партии спортивного питания судом были признаны незаконными. По завершении судебного процесса, челябинский адвокат Андрей Коршунов, защищавший, пострадавшего от незаконных действий работников таможни предпринимателя Д. так подвел итог: «В наше время незнание своих законных прав или боязнь их защищать в суде может обойтись вам очень дорого. Не нужно бояться обжаловать действия контролирующих органов, если вы считаете их незаконными. Утверждения о том, что суд в любом случае защитит чиновника, не подтверждаются нашей практикой. Если их действия были действительно незаконными, суд будет на вашей стороне».

Справка АН
Доля импорта в потреблении продуктов спортивного питания сегодня составляет примерно 96%, причем более 90% в импорте, приходится именно на США, Германию и Канаду. И на эти страны, как раз и распространяются введенные санкции, Соответственно и основной компонент спортпита - белковый концентрат, для производства отечественных аналогов, так же привозной. Спортивное питание — это незаменимая часть спорта в целом, и там, в основном, присутствуют протеиновые добавки, сделанные на основе белка и сухого молока — сывороточный протеин. Это высокоочищенные протеины, которые допущены Олимпийским комитетом. Они не содержат никаких анаболических стероидов, это очень чистый продукт. И сделать его в условиях России, по крайней мере, сразу — довольно проблематично.

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