Опубликован топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира

Самыми высокооплачиваемыми футболистами в мире оказались нападающий «Барселоны» Лионель Месси (40 миллионов евро в год), форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду (31 миллионом евро) и футболист ПСЖ Неймар (30 миллионов в год).

ТОП-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира составил и опубликовал в Twitter журналист Танкреди Палмэри.

Далее в списке указаны хавбек японского футбольного клуба «Виссел Кобе» Андрес Иньеста (25 миллионов), полузащитник китайского ФК «Шанхай Теллэйс» Оскар (24 миллиона), нападающий британского ФК «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес (22,5), форвард испанского клуба «Атлетико» Антуан Гризманн (20), нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк (20), защитник китайской команды «Хэбэй Чайна Форчун» Хавьер Маскерано (19 миллионов) и хавбек катарского клуба «Аль-Садд» Габи (19).