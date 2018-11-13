Спортивный комментатор Геннадий Орлов узнал от следователя о том, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву присудят реальный тюремный срок. По мнению Орлова, Кокорина и Мамаева "не отмажут".

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После избиения футболистами чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Мамаев и Кокорин были задержаны и помщены в СИЗО на два месяца.

По рассказу комментатора, он был в Москве, встречался с разными людьми, даже со следователем. "Он мне сказал, что они обязательно срок получат. Раньше футболистов в таких ситуациях «отмазывали», сейчас такого не будет", - цитирует Орлова "Спорт экспресс". Комментатор узнал о продлении пребывания футболистов в СИЗО до 8 декабря. "Кокорин уже четыре месяца не тренируется. Его мышцы не в работе, бегать надо", - рассказал Орлов.