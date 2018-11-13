Комментатор Орлов: Мамаев и Кокорин получат реальный срок, их "не отмажут"
13 ноября 2018, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]
Спортивный комментатор Геннадий Орлов узнал от следователя о том, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву присудят реальный тюремный срок. По мнению Орлова, Кокорина и Мамаева "не отмажут".
После избиения футболистами чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Мамаев и Кокорин были задержаны и помщены в СИЗО на два месяца.
По рассказу комментатора, он был в Москве, встречался с разными людьми, даже со следователем. "Он мне сказал, что они обязательно срок получат. Раньше футболистов в таких ситуациях «отмазывали», сейчас такого не будет", - цитирует Орлова "Спорт экспресс". Комментатор узнал о продлении пребывания футболистов в СИЗО до 8 декабря. "Кокорин уже четыре месяца не тренируется. Его мышцы не в работе, бегать надо", - рассказал Орлов.
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